Querían ser influencers: Una pareja de la India vendió a su bebé a cambio de un iPhone 14

La tecnología es una herramienta que ayuda en muchos aspectos y se ha vuelto vital en la actualidad, sin embargo, tiene un lado oscuro, no solo por las personas que se esconden tras ella para cometer crímenes, sino también por quienes en su afán de hacerse famosos hacen lo impensable, como una pareja en la India que vendió a su bebé para comprarse un iPhone y convertirse en influencers.

Y es que tener millones de seguidores en redes sociales es el sueño de muchas personas, los influencers son reconocidos por el contenido que crean y algunos viajan a varios países, por lo que esta pareja quiso hacer realidad este sueño, aunque para ello realizó un acto indescriptible que generó indignación y trascendió las fronteras.

De acuerdo al medio The Express, fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades de que algo no andaba bien, pues hacía ocho meses que la pareja, identificada como Haydev Ghosh y Sathi tenía al bebé y, de pronto, no lo vieron más, pero sí a ellos con un iPhone.

Cabe señalar que la región en la que sucedieron los hechos, Bengala Oriental, es muy pobre, sus ingresos promedio anual es de 1,600 dólares, precisamente lo que cuesta el móvil.

La madre confesó el crimen

Un alto funcionario de la India reveló al medio antes mencionado que la madre admitió que querían vender a su bebé para comprar un iPhone 14, grabar sus paseos y convertirse en influencers. La mujer confesó a quién le dio al menor, y fue así como se detuvo a Priyanka Ghosh.

Después de la confesión el bebé fue rescatado y ambas mujeres enfrentan cargos criminales por trata de personas.

La policía también descubrió que el padre intentó vender a su otro hijo de siete años con el mismo objetivo, pero esto no le fue posible realizarlo, ahora el sujeto se encuentra prófugo, por lo que las autoridades lo buscan.

Sigue leyendo:

– Más de 40 años después una mujer se enteró que fue robada de bebé y vendida a su familia adoptiva en México.

– Capturan a mujer mexicana que robó a un recién nacido hace 17 años haciéndose pasar por enfermera.