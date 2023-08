Terence Crawford asoma la posibilidad del retiro: “Estoy a punto de cumplir 36 años, no me veo boxeando mucho más tiempo”

Luego de noquear a Errol Spence, Terence Crawford se convirtió en el primer boxeador que se consagra como campeón absoluto en dos divisiones distintas, lo que le lleva automaticamente a ser considerado el mejor libra por libra de la actualidad. Sin embargo el estadounidense de 35 años, asomó en una entrevista la posibilidad del retiro.

Además Crawford no descarta la idea de competir en una tercera división y así seguir aumentando su legado dentro del boxeo mundial. Podría para lograr esta meta, plantearse subir hasta las 154 libras e intentar también dejar su huella en la categoría superwelter.

Terence Crawford golpea a Errol Spence Jr. (Foto by Al Bello/Getty Images)

“Estoy a punto de cumplir 36 años de edad, por esa razón no me veo mucho más tiempo en el boxeo. He estado practicando este deporte ya desde hace muchos años; siempre dije que me retiraría del boxeo y que no permitirá que el boxeo me retirara a mi primero”, dijo Terence Crawford en entrevista para Hot 97.

Estas declaraciones sin lugar a dudas tomaron por sorpresa a los millones de fanáticos de Terence Crawford, que luego de verlo consagrado tras su combate con Spence, lo que menos se les viene a la mente es un retiro de su ídolo en los cuadriláteros.

Campeón Mundial, Terence Crawford (Foto: Ed Zurga/Getty Images)

El oriundo de Omaha, Nebraska, tiene un impresionante registro de 40 triunfos sin derrotas y de esas victorias, 31 han sido por la vía del cloroformo. De igual manera, el campeón invicto aseguró que hay pugilistas en distintas divisiones, pero que no ve nada más grande que Crawford y Spence, se refirió al Canelo, pero aclaró que este combatía en las 168 libras.

Aunque no dio fecha de su posible retiro, está claro que Crawford no tiene planes de llevar su carrera boxística por muchos años más, habrá que esperar que le depara el destino y si se anima primero a buscar el récord de ser indiscutido en tres divisiones distintas.

