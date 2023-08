VIDEO: Actor mexicano criticado por comprar tenis falsificados, ahora defiende su ‘humilde’ casa

el actor mexicano Luis Fernando Peña ha estado en boca de todos en las últimas horas, pero no por su trabajo en televisión o en cine, sino por darse a conocer que le compra tenis de marca a sus hijos que, en realidad, no son de marca, sino falsificaciones.

Además de ser duramente criticado por esa razón, el histrión también ha sido señalado por las condiciones en las que vive, al asegurarse que lo hace bajo condiciones poco higiénicas, pues su hogar esta lleno de gatos y no luce tan limpio como los críticos de las redes sociales quisieran.

“Tienen tantos gatos, ha de apestar”, es solo uno de los comentarios que ha recibido el actor y su familia por las condiciones en las que viven, pero él y su esposa, Aly Noris, dieron la cara y defendieron con firmeza su nidito de amor.

“Señores, tengo que darles una noticia: nuestros gatos están esterilizados, cuando es así, por ende, no tienen este marcaje, que es el que da el olor”, argumentó ella, mientras que él defendió que no puede vivi en un lugar que huela mal: “Soy muy payaso para los olores. “o me gusta oler mal, por lo tanto, no me gusta que mi casa huela mal. Eso de: ‘¿A qué ha de oler?’, huele como a cítricos, lavanda”, precisó el actor.

Ambos también se pronunciaron por otros comentarios que han recibido en torno a su humilde propiedad, de la cual se sienten muy orgullosos, pese a que en las redes no han parado de criticarlos.

“Nuestra casa es al gusto de nosotros, no nos gustan las casas estilo moderno, nos gusta esta casa porque es acogedora, tiene talavera, nos encanta la cocina”, se defendió Aly.

Su casa, que él mismo presumió en otro video, no destaca por sus grandes lujos, pero sí por ser un sitio del que él y su familia se siente muy orgullosos.

