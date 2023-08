Daniela Luján y Martín Ricca se reencuentran en el escenario durante el 2000’s Pop Tour

El concierto del 2000’s Pop Tour en la Arena Ciudad de México del sábado 5 de agosto fue distinto a todos los anteriores, pues por primera vez las estrellas de algunas de las telenovelas infantiles que marcaron dicha década se reunieron sobre el escenario para cantar los éxitos que se desprendieron de dichos melodramas.

Se trató de algunos de los miembros de los elencos de ‘Cómplices Al Rescate’, ‘¡Amigos x Siempre!’, ‘Aventuras en el Tiempo’, ‘El Diario de Daniela’, ‘Carita de Ángel’, entre otras, quienes formaron parte del segundo segmento del show.

La actuación inició con Daniela Luján y Martín Ricca cantando el intro de ‘El Diario de Daniela’, telenovela que ambos protagonizaron y al final de la canción el actor dijo una de las frases más recordadas del final de la telenovela, “¿Daniela quieres ser mi novia?”, lo que desató el júbilo del público.

Tras eso comenzaron a interpretar algunas de las canciones más emblemáticas de todos los melodramas infantiles en los que participaron y también se dio la presentación especial de La Nueva Banda Timbiriche.

Belinda podría aparecer junto a Daniela Lujan en Guadalajara

Además de esa fecha en la Arena Ciudad de México, los actores de telenovelas infantiles solamente estarán en otras dos fechas del 2000’s Pop Tour, el próximo 26 de agosto en Monterrey y el 10 de noviembre en Guadalajara.

Pero esa última fecha encendió las esperanzas de todos, pues Belinda será otra de las invitadas especiales a dicho show y se especula que podría participar en dicho segmento, ya que también fue una gran estrella de telenovelas infantiles.

Lo que más llamaría la atención sería una participación junto a Daniela Lujan, pues desde que ésta última suplió a la intérprete de ‘Sapito’ en ‘Cómplices al Rescate’, luego de que ella abandonara el proyecto en la recta final por problemas con la producción.

No obstante, la México-española no está anunciada como parte de ese segmento, por lo que no parece existir la intención de que esto suceda. Por otra parte, para quienes tengan ganas de ver el show de las telenovelas y no alcanzaron boletos para ninguno de estos conciertos, la buena noticia es que el 2000’s x Siempre tendrá su propia gira en 2024.

Sigue leyendo: