Kimberly Loaiza sube la temperatura al modelar un sostén con transparencias

Kimberly Loaiza cuenta ya con más de 37 millones de seguidores en Instagram, y a todos ello sorprendió tras publicar un video en el que se muestra usando un sexy atuendo compuesto por leggings negros, botas altas, guantes y un sostén con transparencias. Todo fue para promocionar una línea de fajas, por lo que explotó al máximo su faceta de modelo. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Durante un viaje a Chile la bella influencer mexicana posó en lo alto de un edificio, usando un body negro con abertura al frente, que complementó con botas y una gabardina. El mensaje que escribió junto a las fotos que compartió fue: “Siempre habrá alguien que dude de ti, sólo asegúrate que esa persona nunca seas tú”. 🖤

Como cantante, Kimberly actualmente promociona su sencillo “Game over”, con el que se ha anotado otro éxito. El video promocional de la canción, en el que aparece caracterizada como diversos personajes, ha obtenido hasta ahora más de 22 millones de vistas en YouTube.

