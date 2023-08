Imitador de Luis Miguel sorprende al aparecer cantando junto a Los Auténticos Decadentes en pleno concierto | VIDEO

Luis Miguel llegó como invitado especial de los Auténticos Decadentes en su concierto en el Movistar Arena, donde coincidieron las giras de ambos. De acuerdo con LAD, Luis Miguel es ni más ni menos que un fanático de su música, de sus canciones, de su latin ska.

Sin embargo, Luis Miguel no cantó una sola palabra porque se está cuidando la voz para su propio concierto. Al menos eso fue lo que explicaron al momento de invitarlo a la tarima. Lo que sí hizo fue bailar junto a toda la banda, sonreír y disfrutar mientras tocaban su clásico “Y la banda sigue”, donde narran su propia historia, una autobiografía musical.

El concierto forma parte del ciclo Star + Live que solamente se puede ver desde la plataforma, y desde el estadio en vivo. Esta vez lo titularon “La Leyenda continúa”, ya que se trata de una de las bandas más importantes de la identidad argentina, creadores de grandes temas.

Ahí la banda interpretó grandes temas, hitazos que le han dado a su carrera una presencia mundial. Desde Chile y hasta China son una de las bandas más queridas, divertidas y emocionantes para ver en vivo gracias a esa chispa que le da el ska en combinación con la murga.

“Somos”, “Cómo me voy a olvidar”; “Corazón”; “Amor”; “La prima lejana”; Besándote”; Bailando”; “Sigue tu camino”; “Él pájaro vio el cielo y se voló”; “No puedo”; “El dinero no es todo”; “Ya me da Igual” y “La Guitarra” fueron solamente unos de los 30 temas que interpretaron en vivo.

A través de las redes sociales empezaron la teoría de que no se trata del verdadero Luis Miguel, sino que es un doble oficial del cantante el que se presentó en el Movistar Arena, mismo recinto donde el verdadero, el de origen español y nacionalizado mexicano está triunfando con llenos brutales.

Son 10 conciertos los que se supone que hace Luis Miguel en el recinto. El primero el 3 de agosto, el segundo el 4 de agosto, y luego un freno, para retomar los días 6, 8, 9, 12, 15, 16 , 17 y 18 de agosto. Una de las temporadas más largas del intérprete en la capital argentina.

Luis Miguel en México

Pero falta muy poco tiempo para ver a Luis Miguel de vuelta en México. Este año sorprendió con un cambio de sede. Ya no se presentará en la que consideran su casa, el Auditorio Nacional. Del 20 de noviembre y hasta el 28 de noviembre, el cantante tendrá siete conciertos en la Arena CDMX.

Serán tres fechas más en el Estadio Banorte de Monterrey, Nuevo León; luego un concierto más en el Estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro, en el estado del mismo nombre, otro más en el Estadio Victoria de Aguascalientes, uno en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí, otro en el Estadio TV4 Domingo Santana de León, en Guanajuato y no paran las fechas.

Las últimas paradas de la gira en México, pero también del tour 2023 serán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el 8 de diciembre, en el Estadio Tecnológico de Oaxaca el 10 de diciembre, el Estadio Beto Ávila de Veracruz el 12 de diciembre; el Estadio Morelos de Morelia Michoacán el 15 de diciembre, y dos últimos conciertos en el Estadio Jalisco de Guadalajara.

