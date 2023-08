Demi Rose se deja ver en una playa de Turquía, luciendo su retaguardia y con el bikini desabrochado

Pocas veces Demi Rose revela el lugar en el que está vacacionando, pero ahora lo hizo en uno de los mensajes con el que acompañó sus publicaciones de Instagram. Ella se encuentra en Capadocia, Turquía, y un día decidió salir a la playa para relajarse, posando sentada y luciendo su retaguardia mientras usaba un bikini cuyo sostén estaba desabrochado. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella modelo e influencer británica apareció en un video saliendo a la terraza del resort donde se hospeda, usando un ajustado vestido con transparencias. También escribió: “Bienvenidos a la encantadora tierra de Capadocia, un destino único en Turquía que promete llevarte en un viaje a través de paisajes surrreales, historia ancestral y experiencias inolvidables. Así que, desde luego, ¡tenía que visitarlo!” View this post on Instagram A post shared by Demi ? (@demirose)

Recientemente Demi obtuvo más de 267,000 likes por una colección de fotos en las que aparece luciendo su figura en distintos bikinis, pero sobresale una imagen que la muestra muy pensativa en la tina mientras toma un baño; el mensaje que escribió junto a su post fue: “Un poco de esto y de aquello”.

