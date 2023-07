Demi Rose da un paseo nocturno en yate, usando un vestido lleno de transparencias

Demi Rose ha vuelto a subir la temperatura en Instagram, ahora por una fotografía que la muestra a bordo de un yate y dando un paseo nocturno, mientras luce sus atributos al usar un vestido brillante y lleno de transparencias. View this post on Instagram A post shared by ShowNews (@show__news)

La influencer británica compartió un video grabado en su casa de Ibiza, en el que aparece luciendo su retaguardia mientras posa frente al espejo, usando un minúsculo traje de baño azul que cubrió lo indispensable. Sus más de 20 millones de seguidores en esa red social se mostraron complacidos. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Con ese mismo atrevido atuendo Demi posó junto a la piscina y después se mostró haciendo estiramientos, demostrando su flexibilidad. Junto a las imágenes -que obtuvieron más de 219,000 likes– ella escribió la palabra “distracciones”.

