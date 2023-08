Demi Rose presume sus atributos al usar un minúsculo atuendo lleno de flecos

Demi Rose siempre sorprende a sus seguidores en Instagram con fotos y videos que la muestran en curiosas locaciones, y ahora compartió un video en el que aparece usando un minúsculo atuendo con flecos, que complementó con botas y una capa con capucha; ella se encontraba en un resort en medio del desierto. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La influencer británica modeló un ajustado corset de encaje y posó junto a una amiga, al parecer antes de ir a una fiesta; en una de las imágenes que publicó escribió: “Publicaré dónde estoy un poco después” (es una de sus costumbres el revelar posteriormente los destinos turísticos que visita).

Demi también publicó un clip que la muestra durante su visita a una clínica de belleza, donde recibió un tratamiento para reafirmar sus glúteos. Ella aparece usando una microtanga blanca y dice: “Hola amigos, estoy con mi amigo Shane Cooper, para el tratamiento por el que siempre termino regresando a Londres”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

