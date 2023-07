Demi Rose hace estiramientos junto a la piscina, usando un minúsculo traje de baño

Demi Rose sabe cómo complacer a sus fans en Instagram, y ahora publicó una serie de fotos que la muestran en su casa de Ibiza, usando un traje de baño con el mínimo de tela mientras hace estiramientos junto a la piscina; en unas cuantas horas las imágenes ya habían obtenido más de 172,000 likes.

La bella modelo británica también compartió un video en el que aparece bajando unas escaleras y posando frente a un espejo, mientras luce su retaguardia al usar ese mismo sexy atuendo. Ella tituló al clip como “película casera”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Demi ha demostrado ser una experta al tomar selfies, y subió la temperatura con una que la muestra bajando un poco sus leggings de la firma Fendi, con lo cual presumió su minicintura y su abdomen de acero. La influencer es cada vez más popular en Instagram, y hace algunas semanas superó los 20 millones de seguidores. View this post on Instagram A post shared by ShowNews (@show__news)

