Demi Rose posa recostada en la bañera, luciendo sus atributos y cubriendo su cuerpo con espuma

Demi Rose ha impactado a sus seguidores con su más reciente publicación en Instagram, que presenta una colección de fotos tomadas en su más reciente viaje. Ella no quiso revelar el destino turístico que visitó, pero se mostró en una escalinata, tomando el sol, en un balcón y hasta recostada en la bañera, cubriendo su cuerpo sólo con espuma.

Desliza para ver todas las fotos

La modelo e influencer británica también se hospedó en una hacienda, y tras pocos minutos de haber llegado a su cuarto posó en la cama mientras leía un libro titulado I love me. El mensaje que escribió junto a las fotografías fue: “Nuevo destino, pero aún así me quedo en Demiland”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Hace algunos días Demi paseó por el mar de Ibiza a bordo de un yate, y aprovechó para posar sosteniéndose de la escalera. Ella lució su retaguardia al usar un microbikini lleno de adornos y mostró cómo hasta en las altas temperaturas cuida que su maquillaje sea perfecto. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

