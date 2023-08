Carlos Vela en ‘La Opinión Hoy’: “el LAFC tiene lo necesario para ganar la Leagues Cup”

El famoso jugador Carlos Vela conversó con Ricardo López Juárez sobre muchos tópicos que ofrecen varios titulares y mantienen en suspenso a varios fanáticos en “La Opinión Hoy”.

Vela inició detallando su nueva vida en Los Ángeles y que todo se trata de un proceso de adaptación tras su salida de España, pero que actualmente están bien.

La estrella del fútbol mexicano señaló que los malos resultados del equipo azteca se ha debido a que no se han realizado cambios o se han dado la tarea de buscar soluciones que realmente beneficien al Tricolor.

“Es un tema complicado, porque para poder opinar hay que saber todo lo que pasa y no tenemos esa información. Solo puedo decirte por lo que veo en la tele… pero eso no es todo”, dijo.

Sobre el entrenador interino Jaime Lozano, Carlos Vela comentó “hay que ver qué está pasando desde lo más profundo para que lleguen esos malos resultados. Al final ni Jimmy Lozano ni Mourinho puede cambiar la dinámica de un equipo y ya decir: ‘Ya está todo perfecto’, porque no es así (…) Las cosas vienen de tiempo atrás y si realmente no hay un cambio o no se busca la real solución vamos a seguir igual. Puede haber un tiempo que esté mejor, que se ganen cosas y que parezca que todo es bonito, pero volveremos a caer en la siguiente cosa”, advirtió Vela, de 34 años.

Actualmente, Vela se está recuperando de una lesión muscular, agregó que “si realmente no hay cambios que aporten, que sean para el futuro, van a seguir sucediendo estas cosas, porque yo he vivido momentos muy buenos, buenos, regulares, malos, muy malos, y nunca se cambió; en ninguno de esos diferentes escenarios hubo ningún cambio o no se actuó de ninguna manera. Seguimos igual hasta que ‘ya se ganó la copa Oro, ya está todo bien’. Y no es así”

Carlos Vela #10 de Los Ángeles FC controla el balón contra Fidel Ambriz #26 de León en la primera mitad durante el partido de vuelta de la Final de la Liga de Campeones de Concacaf 2023 entre León y Los Ángeles Football Club en Estadio BMO el 4 de junio de 2023 en Los Ángeles, California. (Ronald Martinez/Getty Images)

Sobre el futuro de la selección mexicana en el Mundial 2026, el futbolista ofreció su análisis: “Al final hay que ver a dónde quieren llegar, cómo quieren llegar y trazar un camino para que todos puedan ir hacia la misma dirección y podamos ver a nuestro país triunfar, que es lo que todos los mexicanos queremos (…) Hay que preparar a la gente que va a estar ahí para que lleguen lo mejor posible, con las mejores armas para enfrentar ese escenario, esos partidos, y poder hacer un gran papel, que al final si ya cualquier Mundial está lleno de mexicanos, pues imagínate en este que vamos a estar en México y en Estados Unidos, que es como México”.

Carlos Vela #10 de Los Angeles FC cruza el balón, mientras Justin Rasmussen #14 de Portland Timbers intenta bloquear durante un partido entre Portland Timbers y Los Angeles Football Club en el estadio BMO en marzo 04, 2023 en Los Ángeles, California. (Michael Owens/Getty Images)

