Con la blusa abierta y dejando ver su sostén, Shakira hace playback de una canción de hip-hop

Foto: Jacopo M. Raule for Fendi / Getty Images

Shakira es fan de muchos géneros musicales, y ahora compartió en Instagram un video en el que aparece haciendo playback del tema “Sprinter” de Central Cee x Dave. La cantante se mostró muy animada y lució espectacular usando un blusa verde que, abierta, dejó ver su sostén rosa. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Hace algunos días la colombiana causó sensación por unas fotos tomadas por Nicolas Gerardin en las que aparece usando unos jeans de curioso diseño, pues a los lados tienen aplicaciones de encaje negro y transparencias. El mensaje que escribió junto a su post fue: “¡Algo sobre ventanas y armarios!”

Desliza para ver todas las fotos

Sin duda, Shakira es una de las artistas latinas más exitosas del año, y eso se refleja en las cuatro nominaciones que ha obtenido para el Video Music Award de MTV. Ella compite en las categorías de Mejor Video Latino (tanto por la canción “Acróstico” como por “TQG”), Mejor Colaboración (por ese último tema, que es un dueto con Karol G) y Artista del Año (enfrentándose a Taylor Swift, Nicki Minaj, Doja Cat, Beyoncé y Karol G. View this post on Instagram A post shared by Video Music Awards (@vmas)

