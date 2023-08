Edgar Berlanga está seguro de que peleará con Canelo Álvarez: “Voy a ser uno de esos tres”

Edgar Berlanga está seguro de que será una de las tres peleas que tendrá Saúl ‘Canelo’ Álvarez con Premier Boxing Champions (PBC) porque en el contrato que firmó con Matchroom Boxing se le prometió un enfrentamiento con el mexicano.

En una entrevista con DAZN, Berlanga expresó que una de las razones que lo motivó a escoger a Eddie Hearn como su promotor fue tener una pelea con Canelo Álvarez, por lo que cree que todavía es posible hacer que la pelea suceda.

“Tres (las peleas que tiene con Matchroom Boxing). Y uno de esos es Canelo (Álvarez). Era pelear una pelea y luego pelear con Canelo o pelear dos peleas y luego pelear con Canelo”, dijo.

Canelo Álvarez defenderá su título de indiscutido el 30 de septiembre frente a Jermell Charlo. Foto: Dustin Satloff/Getty Images.

“Voy a ser uno de esos tres. Todavía podemos hacer que esa pelea suceda. Eddie (Hearn) solo tiene que sentarse, ir a PBC, Al Haymon y tenemos una pelea con Showtime pay-per-view”, aseguró.

Edgar Berlanga, antes de derrotar a Jason Quigley y mantener su invicto, indicó que el siguiente en la lista sería Canelo Álvarez, pero luego del anuncio de que había firmado un contrato de tres peleas con PBC, el mexicano dio conocer que enfrentaría a Jermell Charlo el 30 de septiembre en Las Vegas.

Dado este escenario, el puertorriqueño optó por retar a Jaime Munguía como su siguiente oponente sobre el cuadrilátero en espera del tapatío. Ahora, Matchroom Boxing y Golden Boy Promotions se encuentran en negociaciones para concretar la pelea para finales de este año.

A pesar del deseo de Berlanga, Stephen Espinoza, presidente de Showtime, afirmó que Demetrius Andrade, David Benavídez, Jermall Charlo y Terence Crawford, son las opciones disponibles que han puesto sobre la mesa para el mexicano.

“Depende de él, está en la etapa de su carrera en la que se está maniobrando como debe ser. Lo bueno es que no hay mala pelea, hemos puesto las cartas sobre la mesa. (Demetrius) Andrade está sobre la mesa, Benavídez, Jermall (Charlo), podría haber algunas sorpresas, estos muchachos (Errol Spence Jr. y Terence Crawford) saltando, no hay una mala pelea disponible. No importa a quién elija, todos son muy buenos enfrentamientos”, declaró.

Edgar Berlanga, de 26 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) con el triunfo sobre Jason Quigley. El boricua tiene marca invicta con 21 triunfos, 16 de ellos por nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra y aumentó su registro a 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

