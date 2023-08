Natalia Lafourcade eclipsó el Greek Theater de Los Ángeles

Exclusiva

La cantante Natalia Lafourcade regresó a Los Ángeles en dos funciones y literal brilló en el escenario del Greek Theater. “De Todas Las Flores” fue el trabajo nuevo que presentó la mexicana y que estrenó en octubre del año pasado. Por supuesto, también se paseó por temas de “Hasta La Raíz”, así como también otros de sus grandes éxitos. NATALIA LAFOURCADE-HASTA LA RAIZ



-The Greek Theater pic.twitter.com/9DINjfClyR — Santiago Muñez (@mozkid8) August 4, 2023

Lafourcade, quien es ganadora de un Grammy y varios Latin Grammy, se paseó por todo el trayecto personal que le supo esta nueva producción. El detalle en lo simple, en las melodías dedicadas y estudiadas, unidas a su impecable puesta en escena, nos dieron un hilo conductual del proceso creativo e íntimo por el que atravesó la intérprete de Tú Sí Sabes Quererme y Amor de Mis Amores.

Who got to see Natalia Lafourcade’s breathtaking set at The Greek Theater last night? If you got tickets to tonight, you should be really excited. pic.twitter.com/ytf01uGGzf — L.A. TACO🌴🌮 (@LATACO) August 4, 2023

En una entrevista que ofreció hace meses, Natalia Lafourcade hablaba del proceso de renacimiento que vivió después de vivir el desamor y la salida de él. A lo largo de su presentación en el Greek Theater de Los Ángeles, Lafourcade plasmó este transitar, reflejándolo en sus melodías y hasta en su vestimenta. Se mostró contenta de estar en la ciudad, donde ha visto hacer realidad varios de sus más grandes sueños.

Fue un concierto lleno de poesía, de feminidad, romanticismo, luchas, poder interno y la alegría y delicadeza que han caracterizado a la cantante mexicana durante más de 20 años. Además, volvió a dejar clara su habilidad extraordinaria como músico completo y multiinstrumentista.

Natalia Lafourcade agradece a su público de Los Ángeles

Al final de sus conciertos en ele Greek Theater de Los Ángeles, Natalia Lafourcade salió a atender a sus fans, quienes tenían mucho sin verla. Se mostró receptiva y muy emocionada por el cariño de sus fieles fans de la ciudad. Natalia Lafourcade en el Greek Theather de Los Ángeles. Natalia Lafourcade en el Greek Theather de Los Ángeles.

También les dedicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram. “Mi gente hermosa. Quisiera agradecer profundamente por los conciertos que hemos disfrutado tanto en LA este 3 y 4 de Agosto. Mi corazón se desborda de amor y me conmuevo a lágrimas de sentir su cariño, sus palabras en cartas, su amor, las flores, nuestros cantos, las miradas y tanto que se dice en la energía. Estos dos conciertos fueron los primeros que se confirmaron en esta gira internacional #detodaslasflorestour y deseo recordarles que cada fecha ustedes siguen haciendo el sueño de mi vida realidad y el de nuestra música“.

Y no dejó por fuera un gran mensaje para todo aquel que la fue a ver en varias de las fechas de su Todas Las Flores Tour: “Me gustaría decir ¡graciasuuuu! a toda la gente linda que vino a los conciertos en USA… Normalmente me siento tímido al escribir en inglés, pero ahora no me importa, también necesito agradecerles a todos ustedes desde lo más profundo de mi corazón. Y las palabras que diría que sé no van a ser suficientes. ¡Viva la vida! Nos hiciste sentir como en familia como en casa. Y traer una parte de la música que viene de México, y los grandes compositores que tenemos y también compartir esas canciones de Latinoamérica que tanto me inspiran y vean cuánto disfrutan, es simplemente maravilloso. Es mi honor y placer. Los extraño a todos listos, nos volveremos a ver muy pronto, eso lo sé. Gracias por ser mi amor del océano”, fueron parte de sus palabras.

No cabe duda que, Natalia Lafourcade es una digna representante de la mujer latina y una excepcional muestra del talento mexicano que logró posicionarme dentro de los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by Natalia Lafourcade (@natalialafourcade)

