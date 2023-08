Óscar Valdez quiere recuperarse de la derrota ante Shakur Stevenson conquistando el título del Vaquero Navarrete

Óscar Valdez quiere recuperarse de su derrota ante Sahkur Stevenson y volver a convertirse en campeón mundial cuando rete a Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete por el título de peso ligero junior de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 12 de agosto en el Desert Diamond Arena en Arizona.

En una entrevista con Boxing Scene, Valdez expresó que quiere demostrar ante el Vaquero Navarrete que perder el récord invicto no significa que su carrera terminó y por eso ha entrenado muy duro para dejar claro que es el mejor en las 130 libras.

“Esta es mi oportunidad de recuperarme de mi derrota ante Shakur Stevenson, cuando perdí mi título y mi récord invicto. Es algo muy personal que tengo. Quiero volver y hacer una declaración. Quiero demostrar que perder tu récord invicto no significa el final de tu carrera”, dijo.

Emanuel Navarrete defenderá su título de la OMB por primera vez ante Óscar Valdez. Foto: Michael Owens/Getty Images.

“Siempre me visualizo como el mejor. No es que sea arrogante y piense que soy mejor que nadie. La razón por la que pienso así es porque sé el trabajo que realizo durante el entrenamiento. No puedo entrenar como lo hago, levantarme temprano y correr las montañas como lo hago, seguir mi dieta. Entreno como entreno para decirme a mí mismo que soy el número uno. Nunca entrenaría de esta manera solo para decirme a mí mismo que soy el segundo mejor. Siempre entrenaré de esta manera para ganar y dejar claro que soy el mejor en las 130 libras”, afirmó.

Cabe destacar que tras cancelarse el primer enfrentamiento entre ellos el pasado 3 de febrero por el título vacante de la OMB por una lesión de Óscar Valdez, el pugilista azteca fue sustituido por Liam Wilson y el Vaquero Navarrete se adjudicó el cinturón al noquearlo en el noveno round y se convirtió en campeón de tres diferentes divisiones. Ahora, ambos se verán las caras en una disputa que promete ser una guerra entre mexicanos.

Óscar Valdez regresó al ring con un triunfo ante Adam López después de un año de ausencia tras sufrir su primer revés frente a Shakur Stevenson en 2022, cuando perdió el cinturón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en una pelea de unificación. El mexicano de 32 años cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y una derrota.

En cambio, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete defenderá por primera vez su campeonato de peso ligero junior de la OMB y espera conseguir una victoria sobre un rival reconocido como Valdez. El pugilista azteca tiene marca de 37 triunfos, 31 nocauts y solo ha sido derrotado una vez en el ring.

