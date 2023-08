Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete lanza advertencia a Óscar Valdez: “Veamos a quién le arrancan la cabeza primero”

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete aprovechó para lanzarle una advertencia a Óscar Valdez mientras se prepara para defender por primera vez el título de peso ligero junior de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), pelea que se realizará el 12 de agosto en Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona.

“La gente sabe que lanzo muchos golpes y que siempre estoy en peleas atractivas. Ahora, con Valdez, creo que será el doble de espectacular. Valdez es un peleador que no se detiene. Siempre lo vemos en movimiento. Hacia adelante y lanzando golpes. Él dice que me va a arrancar la cabeza, pero veamos a quién le arrancan la cabeza primero. Veamos qué tiene para ofrecer Valdez, y veamos cuánto puede soportar él y cuánto puedo soportar yo también”, dijo el campeón mundial de tres divisiones a la prensa después de una sesión de entrenamiento reciente en The BXNG Club en San Diego.

El Vaquero Navarrete también expresó que la preparación para la pelea ha sido muy dura y que tuvo que hacer algunos cambios, pero aseguró que llegará mucho mejor físicamente porque sabe que una victoria sobre Valdez impulsaría su carrera de manera importante.

Óscar Valdez quiere convertirse en campeón de dos divisiones e intentará arrebatarle el título al Vaquero Navarrete. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“El campo de entrenamiento ha sido intenso. La preparación ha sido muy dura. Afortunadamente, lo hemos podido llevar bastante bien. Siempre había hecho las cosas de forma convencional, pero ahora hemos incluido un preparador físico, Francisco Javier Orozco. La pelea con Valdez ameritó ese cambio, y llegaré a esta pelea mucho mejor físicamente. Ganar esta pelea impulsaría mi carrera de manera importante. En lo personal me sentiría completo. Lo que ha faltado en mi carrera es precisamente una victoria ante alguien como Valdez. Me llenaría de orgullo ser parte de una pelea tan icónica entre mexicanos y salir victorioso”, afirmó.

Cabe destacar que tras cancelarse el primer enfrentamiento entre ellos el pasado mes de febrero por una lesión de Óscar Valdez, el pugilista azteca fue sustituido por Liam Wilson y el Vaquero Navarrete se adjudicó el cinturón de peso ligero de la OMB convirtiéndose en campeón mundial de tres diferentes divisiones. Ahora, ambos se verán las caras sobre el ring en una guerra de mexicanos que promete estar llena de mucha acción.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete viene de vencer a Liam Wilson por la vía del nocaut en el noveno asalto y coronarse como campeón de peso ligero junior de la OMB. El pugilista azteca tiene marca de 37 triunfos, 31 nocauts y solo ha sido derrotado una vez en el ring.

En cambio, Óscar Valdez regresó al ring con un triunfo ante Adam López después de un año de ausencia tras sufrir su primer revés frente a Shakur Stevenson en 2022, cuando perdió el cinturón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en una pelea de unificación. El mexicano de 32 años ahora cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y una derrota.

