Alexa Dellanos presume su minicintura usando biker shorts luego de hacer ejercicio

En las últimas semanas Alexa Dellanos se había alejado de las redes sociales, pero ahora volvió a publicar en su cuenta de Instagram, impactando a sus seguidores con una selfie que la muestra en los vestidores de un gimnasio. Ella aparece usando biker shorts que resaltaron sus caderas y su minicintura, pero además escribió el mensaje: “Sintiéndome bien después de mis ejercicios”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella influencer de moda y estilo de vida tiene más de nueve millones de seguidores en esa red social, y hace unos días posó para una serie de fotos que la muestran divirtiéndose en una feria, usando un top corto que dejo al descubierto su abdomen de acero. En todo momento estuvo acompañada de su mascota.

Desliza para ver todas las fotos

Alexa también hizo un largo viaje por Europa, en el que recorrió varios países. Durante su estancia en París visitó varias boutiques, y hasta posó en la calle usando un ajustado enterizo negro que delineó sus curvas. Junto a las imágenes ella escribió: “Buenos días Francia”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

