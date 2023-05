Usando minibikini Alexa Dellanos posa recostada en una piscina circular

Alexa Dellanos ha disfrutado mucho sus vacaciones en Jamaica, y desde ahí compartió una serie de imágenes en las que aparece usando un minibikini y luciendo al máximo su figura mientras descansa en una piscina circular. Más tarde nadó en el mar, titulando su publicación de Instagram con la palabra “felicidad”.

Desliza para ver todas las fotos

La influencer de moda y estilo de vida también posó en un muelle, usando un minivestido de color nude con el que lució su retaguardia. En un video mostró su sombra, resaltando su ya famosa cintura de 22 pulgadas. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Tras la operación a la que se sometió (en la que le retiraron los implantes de glúteos) Alexa decidió tomarse unos días en Los Ángeles, y para esta nueva etapa se hizo un cambio de look, exponiendo todo en fotos y videos. Luego de usar el cabello rojizo ahora ella optó por un tono más oscuro, y se grabó en el baño mostrando los resultados. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Sigue leyendo: