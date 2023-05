Alexa Dellanos presume sus curvas usando un ceñido vestido negro

Alexa Dellanos se ha dejado ver muy relajada luego de la operación a la que se sometió para lucir un cuerpo más natural, y para ejemplo están las recientes fotos que compartió en su cuenta de Instagram. Ella aparece en un balcón -con vista al mar de Miami-, usando un elegante y ceñido vestido negro que resaltó sus curvas.

En otras imágenes la bella influencer de moda y estilo de vida aparece en una playa de Jamaica, al atardecer y dispuesta a disfrutar una cena romántica, aunque el hombre que la acompaña no mostró su rostro. Poco después ella posó en un muelle, usando un top a rayas y una larga falda blanca con abertura en una pierna. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Alexa está por llegar a los 10 millones de seguidores en esa red social; hace unos días ella causó sensación por una publicación que la muestra en el jacuzzi de un exclusivo resort, luciendo sus atributos en un minibikini de color azul. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

