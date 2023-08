Camila Sodi toma una ducha al aire libre durante su viaje a Italia

Camila Sodi ha subido la temperatura con un video que publicó en Instagram, que la muestra durante sus vacaciones en Capri, Italia. El calor del lugar era tal, que ella decidió ducharse al aire libre, mientras usaba un microbikini de hilos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella actriz mexicana lució al máximo su escultural figura mientras posaba en la escalera junto al mar, demostrando lo feliz que estaba al refrescarse; ella escribió en la imagen que compartió la frase “la vida”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Uno de los grandes placeres de Camila Sodi es viajar, pero también modelar, y explotó al máximo esa faceta en una serie de fotos que compartió a sus más de dos millones de seguidores en esa red social. Ella aparece usando pantalones negros, un top tipo bustier, gafas oscuras y un gran sombrero. El título que puso a las imágenes fue: “El look para el día”.

