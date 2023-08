La Opinión Hoy: ¿Qué hacer ante la ola de calor extremo?

El calor extremo es un fenómeno que afecta a todos, pero tiene un mayor impacto a quienes no poseen las condiciones para afrontarlos en su vivienda o en su lugar de trabajo, también quienes padecen de alguna enfermedad.

La periodista Yurina Melara ofreció detalles, en el podcast “La Opinión Hoy”, de cómo afrontar este calor extremo y cuáles son las acciones gubernamentales que se están tomando en Estados Unidos.

“El calor extremo es global, lo estamos viendo en Estados Unidos, olas de calor en Europa, los peores incendios que hemos visto en generaciones se están desarrollando en Canadá (…) aunque es global, no nos afecta a todos por igual, lamentablemente hay mucha desigualdad, hay más comunidades afectadas porque no tienen los recursos”, detalló Melara.

Sobre los grupos más vulnerables, Melara alegó que “son estas comunidades que no tiene acceso a zonas verdes, personas de bajos ingresos y que no tienen acceso a aire acondicionado en sus hogares, personas que trabajan bajo el sol y no poseen una adecuada protección”.

Sur de Florida enfrenta nueva alerta de calor excesivo

El sur de Florida enfrenta este martes un calor excesivo que podría romper el récord vigente de 97 grados Fahrenheit (36 grados Celsius), alcanzado en julio pasado con una sensación térmica de 110 grados Fahrenheit (43 grados Celsius) a lo largo de costa este del estado.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, siglas en inglés), advirtió de un calor excesivo vigente hasta las 07:00 hora local, con índices máximos de hasta 115 grados Fahrenheit posibles (46 Celsius).

El NWS emite alertas cuando se espera que el índice de calor oscile entre los 105 y los 110 grados Fahrenheit (entre 40 y 43 Celsius) durante varias horas.

Asimismo, el observatorio emite una advertencia de “calor excesivo” cuando se espera que el índice alcance los 115 Fahrenheit (46 grados Celsius).

Un hombre se toma una selfie junto a un termómetro que marca 102 grados Fahrenheit en Baker, California, (FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

“Beba muchos líquidos y limite las actividades al aire libre”, recomendó el NWS.

Por su parte, la televisión local CBS4 avanzó que durante los próximos días el sur de Florida estará coqueteando con un nuevo índice de calor récord a medida que los valores máximos de temperatura continúen subiendo por encima de los 90 grados Fahrenheit (32 grados Celsius).

La advertencia de “calor excesivo” emitida para este martes cubre los condados de Miami-Dade, Monroe, Broward y Palm Beach, todos en el sur de Florida.

El pasado 7 de julio, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) registró la temperatura récord de 97 grados Fahrenheit (36 grados Celsius).

Se trata no solo, añadió entonces el observatorio nacional, de un récord para esa fecha, sino que “es la temperatura más alta observada en el aeropuerto de Miami desde julio de 2020”, cuando se registraron 95 grados Fahrenheit (35 grados Celsius).

El NWS pronosticó que se registrarán docenas de récords de calor diarios, desde la costa del Golfo de México hasta Arizona, durante la próxima semana.

Varios récords de todo el mes de agosto también podrían estar en peligro si la ola de calor que ha estado ocurriendo en Estados Unidos continúa, como es de esperar.

Los registros de altas temperaturas serán más numerosos en Texas, donde varios lugares están soportando rachas históricamente largas de clima de 100 grados F.

Si bien las lecturas más altas de temperaturas se localizarán en el sur de Estados Unidos durante los próximos días, los altos niveles de calor y humedad castigarán hasta la próxima semana.

Gabriel Ambrus de Moraes, de 29 años, (izquierda) es fotografiado por su hermano gemelo Pedro, ambos de Los Ángeles, junto a una pantalla digital de una lectura de calor no oficial en el Centro de visitantes de Furnace Creek durante una ola de calor en el Parque Nacional Death Valley. (RONDA CHURCHILL/AFP via Getty Images)

Las advertencias y avisos de calor indican condiciones que pueden provocar enfermedades o incluso la muerte por exposición, especialmente para grupos vulnerables, incluidos adultos mayores sin acceso a aire acondicionado, personas sin hogar y trabajadores al aire libre.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), el brazo científico de Naciones Unidas, advirtió en julio que puede esperarse que las temperaturas sigan subiendo, tras el récord de junio como el más caliente de la historia de la que se tiene registros y dos récords de temperatura media diaria.

La organización explicó que las temperaturas de la superficie de los mares también han batido récords en mayo y junio cuando empezó a desarrollarse el fenómeno de El Niño, que se prevé que aumente el calor tanto en la tierra como en los océanos y lleve a temperaturas más extremas y olas de calor marino.

