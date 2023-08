Megan Fox anuncia el lanzamiento de su libro de poemas

Megan Fox publicó en su cuenta de Instagram lo que será la portada de Pretty boys are poisonous, un libro de poemas inspirados en sus relaciones amorosas. Saldrá a la venta el 7 de noviembre, editado por la compañía Simon & Schuster. View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

La actriz (quien regresa a la pantalla grande en septiembre con un personaje en la película de acción “Expend4bles”) incluyó en su post un mensaje en el que da detalles acerca del contenido del libro: “Estos poemas fueron escritos en un intento de extirpar la enfermedad que se había arraigado en mí a causa de mi silencio. He pasado mi vida entera guardando los secretos de los hombres, me duele el cuerpo de llevar el peso de sus pecados. Mi libertad vive en estas páginas, y espero que mis palabras inspiren a otras a recuperar su felicidad y su identidad, usando su voz para iluminar lo que ha sido enterrado, pero no olvidado, en la oscuridad”.

Pretty boys are poisonous constará de 192 páginas y presentará más de 70 poemas. El año pasado Megan se divorció del actor Brian Austin Green, con quien tuvo una larga (pero intermitente) relación. Poco después inició un romance con el cantante Machine Gun Kelly, pero tras un fuerte pleito -al parecer por infidelidades de él- ambos acudieron a terapia. Ahora se dice que han arreglado sus desacuerdos.

