Vendedora ambulante de tacos latina es agredida por mujer que se niega a pagar, en Watts

Una vendedora ambulante de tacos latina fue agredida a golpes por una mujer que se negó a pagar por su comida este fin de semana en el área de Watts, incidente que quedó grabado en video.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 6:30 p.m. del domingo cerca de la intersección de Grandee Avenue y East 103rd Street, sitio donde opera el puesto de Tacos Ortiz.

De acuerdo con reportes de la policía, la sospechosa se negó a pagar por los alimentos, y los trabajadores del puesto de tacos dijeron que fue el momento en que comenzaron a grabar a la mujer.

En el video, se observa a la mujer cuando toma a una de las empleadas que estaba del otro lado del puesto, la jala hacia ella y la golpea por lo menos en cinco ocasiones.

La agresora también arrojó una botella de agua, tomó el cartel y lo arrojó, antes de subirse a su automóvil para alejarse del lugar.

Sigue leyendo: En 90 minutos, cuatro puestos de tacos son asaltados en el sur de Los Ángeles

Momentos antes de que los trabajadores pudieran grabar, declararon que la sospechosa los roció con gas pimienta.

La empleada que sufrió la agresión fue Joana Vásquez.

“Estaba en estado de shock, podría decir. Yo no sabía qué hacer, si defenderme o no, porque ella me estaba pegando y yo dije que si me defendía me iba a lastimar más”, expresó la trabajadora.

En los meses recientes, vendedores ambulantes de tacos del sur de Los Ángeles han sufrido ataques y asaltos a mano armada. Foto: Mario Tama / Getty Images

El propietario de Tacos Ortiz dijo que era la quinta ocasión en que la misma mujer se iba después de hacer un pedido de comida y que se niega a pagar por los alimentos.

Sigue leyendo: Vendedor de tacos hispano muere a balazos por dos sospechosos en patineta, en Westlake

“Nos roció con el gas pimienta. Lo único que quería hacer era llorar y gritar”, agregó Vásquez.

El director ejecutivo de la empresa de personal y transporte Simplied Companies, Ash Wahi, dijo que la mujer captada en el video trabajaba en su empresa, pero aseguró que fue despedida después de que se hiciera pública la grabación.

“Mi primera reacción fue de ira. ¿Por qué alguien tendría que hacer algo así cuando solo está tratando de alimentar a su familia? Nos enteramos de sus acciones a las 6:30 de la mañana, y fue despedida a las 8:30”, dijo el directivo.

Sigue leyendo: Incrementan los ataques contra vendedores de tacos en Los Ángeles

Wahi, junto con otros miembros de la compañía, se presentaron en el puesto de tacos para mostrar su apoyo a los vendedores ambulantes y los contrataron para un evento de catering que tendrá la empresa.

Los trabajadores de Tacos Ortiz mencionaron que planeaban presentar cargos en contra de la mujer, quien hasta el momento no ha sido identificada.

Las autoridades dijeron que no se ha realizado ningún arresto relacionado con este incidente.

Sigue leyendo:

· Los crímenes de odio aumentan un 15% en la ciudad de Los Ángeles en 2022

· Hispano revoluciona venta de comida en la calle con sus originales carritos

· Vendedor de tamales, el primero en obtener los permisos para vender legalmente en Glendale