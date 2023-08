Yanet García luce su figura en leggings estampados y se muestra haciendo ejercicio con una amiga

Yanet García ha vuelto a sorprender a sus fans en Instagram, pero en esta ocasión no lo ha hecho sola. Ella publicó varias fotos con motivo del cumpleaños de su amiga Jen Selter, y ambas aparecen en el gimnasio. La frase que escribió junto a las imágenes fue: “Mujeres empoderadas”.

Poco después las amigas procedieron a posar para fotógrafos mientras hacían una rutina de desplantes para fortalecer sus glúteos y piernas. Ambas mostraron su buena condición física, pues se cargaron mutuamente; todo quedó registrado en un video. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

La ex chica del clima sigue impactando con sus publicaciones en esa red social; una de las más recientes es una colección de fotos en las que aparece modelando un minúsculo conjunto de lencería de encaje, que resaltó sus atributos y su bronceado. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

