Edson Álvarez es nuevo jugador del West Ham: el Machín es el cuarto mexicano que ficha con los Hammers

El West Ham United es uno de los equipos con gran potencial económico de la Premier League. Pero los Hammers no tuvieron una buena temporada en la campaña anterior. Bajo estas circunstancias el club decidió realizar grandes inversiones en traspasos. Una de ellas es la de Edson Álvarez. El Machín fue presentado oficialmente por el club inglés. El exjugador de las Águilas del América es el cuarto mexicano firmado por el West Ham United. This is his moment, this is El Machín 🦾 pic.twitter.com/vNUQsTpX3A — West Ham United (@WestHam) August 10, 2023

Edson Álvarez dejó el Ajax de Amsterdam para sumarse al conjunto inglés. Según detalles del periodista italiano Fabrizio Romano, esta transacción se realizó gracias a $44 millones de dólares que desembolsó el conjunto Hammer. Álvarez firmó un vínculo de 5 años con el club. A pesar de que renunció a la UEFA Champions League con su salida del fútbol neerlandés, su llegada a la Premier League representa un salto de calidad en su carrera.

A healthy balance of tenacity, positional awareness, and defensive execution ⚒️



All the fine details of our new defensive midfielder 🔍 — West Ham United (@WestHam) August 10, 2023

Esta posibilidad se la está brindando el West Ham United, club que terminó en la decimocuarta posición de la Premier League en la temporada anterior. Bajo estas circunstancias, el Machín no tendría minutos en copas internacionales en la campaña que está por comenzar.

Los mexicanos que han jugado con el West Ham United

Sin duda alguna, uno de los más recordados en este equipo, quizá también porque fue el último mexicano en la plantilla, es Javier Hernández. Chicharito llegó al conjunto Hammer por poco más de $18 millones de dólares. El azteca llegó al club en 2017 y pudo marcar 17 goles y conceder 4 asistencias en 63 partidos.

Chicharito en un duelo contra el Fulham. IAN KINGTON-Getty Images.

Otro delantero que militó en el West Ham United fue Guillermo Franco. El argentino naturalizado mexicano llegó al club en 2009, una época dorada de la Premier League. En su estadía en el equipo logró marcar 5 goles y conceder 3 asistencias en 23 partidos jugados.

Franco estuvo en West Ham una temporada. IAN KINGTON-Getty Images.

Finalmente, otro antecedente mexicano con la camiseta Hammer es el de Pablo Barrera. El futbolista que hoy milita en Querétaro firmó en 2010 por el conjunto inglés. Este veterano delantero jugó 23 partidos con el club y solo pudo aportar un par de asistencias. Barrera en un duelo contra el Manchester City. CARL DE SOUZA-Getty Images.

Edson Álvarez llega a un club bien conformado que está actualmente bajo la tutela de David Moyes. La gran figura de este club es el brasileño Lucas Paquetá. El Machín tendrá la responsabilidad de reforzar una defensa que recibió 55 goles en la anterior Premier League. A new member of the Irons family, @EdsonAlvarez19 ⚒️ pic.twitter.com/tPwqwVqAKv— West Ham United (@WestHam) August 10, 2023

