André Jardine admite que el Club América no está para pelear grandes cosas 

Las Águilas del América terminaron su participación en la Leagues Cup con una gran polémica. El conjunto mexicano cayó eliminado en la tanda de penales contra Nashville. Las críticas sobre los azulcremas han sido opacadas por los cuestionamientos arbitrales y el extraño final del partido por los octavos de final. Pero André Jardine está consciente de que el club no está para grandes cosas.

El entrenador del conjunto azulcrema fue muy autocrítico sobre el rendimiento que está mostrando su equipo en estos primeros partidos. André Jardine cuestionó el arbitraje de su último duelo ante el Nashville, pero no perdió de vista los errores propios de sus dirigidos.

“Estamos en un proceso de ganar consistencia y de hacernos fuertes como equipo en muchos momentos, saber manejar los momentos del partido, atacar y defender. No estamos siendo consistentes lo suficiente para pelear por cosas grandes y no es de ahora, ya viene de algún tiempo. Vamos a entrenar a partir de mañana muy fuerte para no fallar en esos momentos importantes, hacernos más fuertes defensivamente, mejorar en todos los aspectos donde hemos fallado”, dijo Jardine en conferencia de prensa.

¿Puede el América mejorar su nivel?

A pesar del los intermitentes resultados al mando del equipo, André Jardine confía en sus dirigidos y considera que el club puede enderezar su rumbo en los próximos partidos. Las Águilas del América ahora sólo tienen que pensar en la Liga MX.

“Tenemos que ser más consistentes como equipo, aún cometemos errores importantes que vamos a analizar fríamente, no esconder las cosas, encarar de frente los errores que cometemos para no cometerlos de nuevo. Ser más humildes, saber que hay cosas a mejorar y corregir, hacernos mucho más fuertes y la próxima vez que juguemos un partido decisivo, ser más fuertes como equipo”, agregó.

El mal comienzo de André Jardine

No está de más recordar que André Jardine es el reemplazo de Fernando Ortíz en el banquillo. El estratega brasileño es un recién llegado a la institución mexicana y por esto sus inicios están siendo observados con detalle.

Los números de Jardine no han sido del todo buenos al tomar en cuenta las pretensiones del Club América. El conjunto mexicano acumula seis partidos oficiales en este nuevo ciclo. El entrenador brasileño mantiene en sus registros un récord de 3 victorias, 2 derrotas y 1 empate. De mantenerse este ritmo, difícilmente el conjunto azulcrema peleará por cosas importantes en la temporada.

El América perdió en la primera jornada contra Juárez. Imago 7.

