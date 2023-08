Alexa Dellanos presume su retaguardia al usar un enterizo y posar entre unos cactos

Alexa Dellanos ha subido la temperatura al máximo en Instagram, pues compartió con sus fans una fotografía que la muestra al atardecer, posando junto a unos cactos y en un descanso mientras salía a correr, usando un ajustado enterizo color rosa pálido con el que lució su retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otra imagen la bella influencer de moda y estilo de vida posó con su mascota, mientras ella usaba un minivestido color nude que delineó sus curvas y su minicintura de 22 pulgadas. Sus seguidores en esa red social han aumentado desde que regresó a publicar, y ahora ya supera los nueve millones. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Recientemente Alexa salió a una playa, pero no para tomar el sol o nadar en el mar, sino para divertirse en una feria, en donde antes de disfrutar de los juegos aprovechó para comer un algodón de azúcar. Ella posó como toda una modelo en varias fotos, usando una minifalda y un top blanco que dejó al descubierto su marcado abdomen.

