Chiquis Rivera presume sus atributos en minivestido y con balones en sus manos

La cantante Chiquis Rivera causó sensación en redes sociales por su más reciente publicación presumiendo sus voluptuosos atributos en un minivestido negro deportivo.

Desde una sala de máquinas juego posó luciendo el vestidito ceñido al cuerpo con rayas blancas a los lados para posteriormente compartir un carrusel de fotos en Instagram.

En las dos fotos aparece la hija mayor de Jenni Rivera con balones de básquet en la mano y detrás de ella se ve un juego para encestar.

“Yo no pierdo. O gano o aprendo”, fue el texto que usó para acompañar las imágenes y que invita a reflexionar sobre las diversas situaciones de la vida en las que, si no se sale beneficiado, al menos queda un aprendizaje.

Chiquis está lista para su gira

Chiquis comienza este mes su gira ‘Abeja Reina Parte II’ y el anuncio con las fechas confirmadas para conciertos lo dio en la red social de la camarita mediante un video.

Según dice el clip, el primer show será en Monterrey, México el próximo 30 de agosto. En el listado también hay fechas para diversas ciudades en Estados Unidos.

Antes de comenzar su tour, la cantante ha estado disfrutando de momentos con su familia y con su novio, el fotógrafo de famosos Emilio Sánchez. Hace solo unos días compartió en la mencionada red social fotos y videos en compañía de sus amores en los parques temáticos de Disney World en Orlando.

¿Para cuándo se casa Chiquis?

En una reciente entrevista que dio al programa ‘El Gordo y La Flaca’, Chiquis Rivera fue consultada por Raúl de Molina sobre si se casará antes de que termine el 2023. Ella aseguró que no cree que eso suceda porque quiere tener una boda muy bien planificada y ahora mismo tiene compromisos laborales que cumplir.

Acerca de si tener que esperar un tiempo pudiera crear “problemas” la relación, ella respondió: “No siento que me vaya a afectar (la boda). Tengo una pareja que me valora, me respeta, me deja ser y que le encanta lo que hago”.

Asimismo, confesó que le gustaría casarse frente al mar, y aunque no dijo si ya está decidido, dejó saber qué Cabo San Lucas ha estado en su pensamiento como posible lugar para celebrar el matrimonio.

¿Planea tener hijos?

En la misma entrevista, aseguró que sí le gustaría tener hijos, pero no este momento profesional. Sin embargo, dejó claro que si llegasen de sorpresa estaría igualmente feliz y preparada.

“Si soy mamá ahorita, no me va a afectar, pero sí me va a atrasar un poquito. Así que yo le digo a Dios que cuando él quiera, yo estoy lista”, dijo la artista que se encargó de sus hermanos cuando murió su mamá en 2012.

Sigue leyendo:

– Chiquis Rivera presume su retaguardia en leggings mientras hace sensual pose con su novio

– Chiquis Rivera hizo vibrar su voluptuosa colita bailando su reguetón ‘Ni Muerta’

– Chiquis Rivera presume sus voluptuosas curvas mientras se va de fiesta en minivestido plateado