Flojo debut: Santiago Giménez y el Feyenoord no pasan del cero contra el Fortuna Sittard en su primer partido de la temporada

El fútbol se ha reactivado en gran parte del mundo este fin de semana y Holanda no es la excepción, donde en la fecha 1 de la Eredivisie vio acción Santiago Giménez con el Feyenoord, aunque el equipo completo no tuvo el debut esperado en la campaña 2023-24, ya que no pudo pasar del 0-0.

En el duelo contra el Fortuna Sittard, celebrado en el Feyenoord Stadium, el delantero mexicano saltó a la cancha como titular y jugó los 90 minutos, aunque se fue en blanco tras un desempeño flojo del equipo, probablemente porque tuvieron que remar contra corriente durante 65 minutos, ya que sufrieron la expulsión del zaguero Bart Niewkoop al minuto 25.

El reacomodo tras la tarjeta roja provocó que “El Bebote” quedara aislado en la ofensiva y tuviera que pelear balones debajo de su zona habitual. Debido a esto no encontró ninguna pelota cómoda y no tuvo opciones claras de gol.

La única jugada en la que Giménez puso nervioso al equipo contrario fue cuando robó un balón, avanzó al área rival y recibió una falta de Rodrigo Guth que el silbante sancionó como penal, aunque recurrió al VAR y, tras verificar, rectificó y la marcó afuera del área grande. Después vino un tiro libre que no hizo daño.

Hubo una jugada más de peligro para el Feyenoord, comandada por Iñigo Córdoba, quien quedó de frente contra el portero Justin Biljow, quien al salir a achicar sufrió un resbalón y dejó el marco abierto para el atacante, quien disparó a portería, pero con tan mala suerte que un defensor alcanzó a sacar el esférico casi en la línea de meta

Cabe recordar que el Feyenoord es el actual monarca de la Eredivisie, mientras que el Fortuna Sittard termino en el puesto número 13 de la tabla general, por lo que el pronóstico indicaba que los de Rotterdam iniciarían la campaña con el pie derecho y los tres puntos en la bolsa.

El objetivo de La Legión será buscar el bicampeonato en Países Bajos y hacer un gran papel en Champions League, pero les espera una apretada agenda, por lo que es importante que se administren bien y no dejen ir puntos en ninguna de las dos competencias.

