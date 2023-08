Por mejoras, Metro Los Ángeles suspende el servicio en varias estaciones de la Línea C

We're upgrading the power system on the C Line.



👉🏾 Sat, Aug 12 thru Sat, Aug 19: bus shuttles replace trains btwn Redondo Beach & Hawthorne/Lennox



👉🏾 Sat, Aug 20 thru Sun, Sep 24: bus shuttles replace trains btwn Redondo Beach & Aviation/LAX



