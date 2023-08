Becky G casi se cae en minifalda durante concierto: así reaccionó a la bochornosa situación

La cantante Becky G durante el fin de semana se presentó en ‘Baja Beach Fest’ de Rosarito, en Baja California (Mexico). En el evento la artista estadounidense con raíces mexicanas sufrió un accidente que casi terminó en una caída.

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video del momento en que de la cantante estaba interpretando ‘MAMII’, su colaboración con Karol G.

En el clip se puede observar que Becky G estaba caminando enérgica sobre el escenario mientras sonaba la parte que canta su colega. Al parecer hizo un paso en falso o algo pasaba con el piso y se resbaló.

La cantante que lucía una espectacular minifalda logró equilibrar para no caerse y cuando lo hizo miró al público con expresión de estar sintiendo un poco de vergüenza y de susto por el instante en que casi rodó, pero siguió su presentación como si no había pasado.

Internautas han reaccionado

El video ha funcionado para que internautas le den ‘me gusta’ y comenten qué les pareció lo que ocurrió. Lejos de criticar, usuarios de redes sociales que han visto lo que pasó, han elogiado a la cantante por la reacción que tuvo frente a la bochornosa situación y la condición física que goza en estos momentos.

“Su carita de como: ‘no me caí, no me caí”; “Qué bella eso es tener estilo”; “Ella lo que está es buenísima”; “Sus expresiones son únicas”; “Ya ven, para que aprendan cómo se patina, para el que quiera empezar a practicar. A mí no me gusta patinar”; “Dios… de toda su presentación esto fue lo que entendieron que era noticia”; “Por poco se rompe la cresta ahí”; “Qué piernas tan bellas”; “”Eso se llama colágeno jajaja aún tiene mucho”; “Piernas, actitud y todo” y “¡¡Qué agilidad!! Nada que ver con Karlo G, la pobre cuando cae se va de a viaje”, son algunas de las reacciones que se han podido leer en las diversas publicaciones que circulan en redes sociales sobre el resbalón de Becky G.

Hasta el momento, Becky G no se ha pronunciado para contar lo que le pasó en el escenario del famoso festival realizado en México.

