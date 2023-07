Becky G se toma una selfie en la que presume su abdomen de acero

Becky G ha dado una sorpresa a sus fans, pues a través de sus historias de Instagram compartió una selfie en la que aparece usando jeans y un top corto con el que dejó ver su abdomen de acero. Ella complementó su look con una gorra y escribió el mensaje: “Día en el estudio”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La cantante también publicó el detrás de cámaras del videoclip de su reciente sencillo “La nena”, que es un dueto con Gabito Ballesteros. Así, se le pudo ver junto a la barra, con las bailarinas que participaron y hasta mostrando el regalo que él le dio al final de las grabaciones.

Hace unos días Becky obtuvo más de un millón de likes en esa red social por una colección de fotos en las que aparece modelando varios bikinis estampados. Lo hizo para informar a sus seguidores que es la directora creativa de una línea de ropa de playa: “Como una latina orgullosa quiero romper barreras, empoderar a las mujeres y redefinir la moda”. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

