Bob Arum está interesado en un enfrentamiento entre Teófimo López y Ryan García: “Sería una gran pelea”

Bob Arum, promotor de Top Rank, dijo que está interesado en una pelea entre Teófimo López y Ryan García, pero que dependerá de la relación de Óscar De la Hoya y Golden Boy Promotions con el californiano para que se lleve a cabo.

En declaraciones a Fight Hub TV, Arum expresó que ha habido conversaciones con Golden Boy Promotions y está seguro de que si esta “gran pelea” llegara a realizarse López sería el ganador, pero sabe el riesgo que significa García porque golpea muy fuerte.

“He hablado con Óscar (De La Hoya), he hablado con Eric (Gómez). Somos buenos amigos. Les gustaría hacer esa pelea. Depende de su relación con Ryan, y no quiero entrar en eso porque no sé lo suficiente al respecto. Pero si realmente pueden producir a Ryan, sería una gran pelea para ambos muchachos, y ciertamente estaría interesado en ella. Una promoción conjunta con Golden Boy es algo que hemos hecho muy a menudo”, dijo.

Ryan García está en búsqueda de un rival en las 140 libras para hacer su debut y recuperarse de su primera derrota. Foto: Leon Bennett/Getty Images.

“Creo que si Teo tiene razón, nadie lo gana en 140. Realmente lo creo. Si Teo está distraído con problemas personales, entonces García, que realmente golpea fuerte, puede ganar por nocaut. Una vez más, cuando tratas con peleadores, no sabes lo que vas a obtener”, agregó.

Asimismo, Bob Arum indicó que su intención es que Teófimo López regrese este año nuevamente al ring porque el público quiere verlo para luego hacer una gran pelea en 2024, quizás con Ryan García.

“Queremos traer a Teófimo de regreso este año y luego hacer una gran pelea el próximo año. Demostró en la pelea de Josh Taylor que todavía lo tiene y que es un peleador de primera, de primera. El público quiere volver a verlo”, comentó.

Teófimo López regresó del retiro y planea volver a la acción muy pronto para defender su título. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Cabe destacar que King Ry retó a López cuando subió de categoría y luego de la victoria frente a Josh Taylor, que lo coronó campeón de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), le mandó un mensaje a The Takeover pidiendo la pelea.

“Ryan me envió un DM (mensaje directo) y todo. Bro, está desesperado por un día de pago. Me mandó un DM después de la pelea con Josh Taylor. Lo borré”, aseguró López a Fight Hub TV después de su pelea con el escocés.

El padre y entrenador del pugilista de ascendencia hondureña, Teófimo Lópes Sr., también mencionó a Ryan García como uno de los posibles rivales de su hijo y confirmó que han tenido conversaciones con Golden Boy.

“Una pelea de mucho dinero sería (Ryan) García, así que estamos tratando de conseguir esa pelea con Óscar (De La Hoya). Hemos estado en conversaciones con ellos”, declaró a Fight Hype.

Teófimo López, de 25 años, es un excampeón indiscutido de peso ligero y monarca de la OMB en las 140 libras. El estadounidense de ascendencia hondureña tiene récord de 19 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional.

Por su parte, Ryan García, de 24 años, subió al peso superligero luego de sufrir su primera derrota ante Gervonta Davis por nocaut técnico y está en búsqueda de un nuevo rival. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 nocauts) y un revés.

