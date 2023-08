Carlos Calderón regresa a la televisión con Telemundo a meses de su despido de Univision

El presentador de televisión Carlos Calderón estuvo alejado de la televisión desde enero de 2023 cuando salió de forma inesperada de la plantilla de conductores del programa ‘Despierta América’ de Univision. Ahora regresó a las pantallas de la mano de ‘Hoy Día’ de Telemundo.

“Gracias por haberme dejado despertar a América por tantos años. Extrañaré mucho cantar por las mañanas nuestro himno ‘Con Despierta América’ se despierta bueno señores…’. Ha sido un honor y un privilegio hacerlo en una empresa que considero mi segundo hogar y de la mano de un equipo al cual extrañaré como se extraña a los buenos amigos y ustedes que son mi segunda familia”, fue parte del mensaje que escribió para despedirse de los televidentes.

Parece que una de las frases que también escribió en su texto ya se cumplió y fue: “Hasta que la vida me vuelva a dar una nueva oportunidad de decirles: ‘Nos vemos en la tele!'”.

Pasaron siete meses para que Calderón regresara a la pantalla chica en un segmento del programa matutino de Telemundo al que acudió como invitado especial este lunes 14 de agosto.

‘Hoy Día’ había anunciado el domingo en Instagram que Carlos iba a estar como conductor invitado esta mañana.

“Mañana lunes 14 de agosto en Hoy Día tenemos el gusto de tener a Carlos Calderón como presentador. Te esperamos a las 7AM/6C por Telemundo”, fue el texto que utilizaron en un post.

Por su parte el mexicano esperó estar en el estudio de grabación para subir una foto que confirmó que se le vería de nuevo en la televisión.

“‘Hoy Día’ empecé algo nuevo. Gracias a todos por las porras”, escribió el arquitecto de profesión que se convirtió en uno de los conductores más queridos de la televisión hispana.

De esta manera Carlos Calderón estuvo acompañando a los conductores Daniel Arenas, Penélope Menchaca y Andrea Meza.

En redes sociales los internautas han reaccionado dejándole diversos comentarios sobre su regreso a la televisión en Telemundo, la cadena que es competencia de Univision, de donde fue despedido en enero.

“ERES EL MEJOOOOOOOR!!!! No te imaginas la alegría que me da de verte de nuevo en TV, el talento y carisma que tú tienes, no lo tiene nadie en la tv de habla hispana en Estados Unidos”; “Felicidades, Carlos Calderón. ¡Qué gusto que regreses a la tv! Como me hubiera gustado que regresaras a Univision pero ahora me toca cambiar a Telemundo porque me gusta como conduces, felicidades”; “¡Wow! Súper, súper, súper verte de nuevo a cuadro. Felicidades y a alegrarnos las mañanas de nuevo, querido Carlos” y “Felicidades Carlitos ese programa necesita de tu chispa que bueno que volviste a la TV” son algunas de las impresiones en la foto que colgó el presentador la mañana de este lunes.

