La verdad sobre 4 píldoras para el antienvejecimiento

Hay investigaciones prometedoras pero preliminares detrás de algunos medicamentos para el antienvejecimiento. Pero la mayoría de los productos no cumplen lo que prometen.

A todos nos gustaría encontrar “esa píldora mágica que haga que no envejezcamos, no nos sintamos peor y nos haga tener más energía todo el tiempo”, afirma Anne R. Cappola, MD, profesora de Medicina en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. ¿Podrían tener potencial estas sustancias?

Aspirina

Este analgésico de venta libre se utiliza desde hace tiempo para reducir el riesgo de ataque cardíaco y derrame cerebral. Pero su uso regular puede provocar efectos secundarios como hemorragias. Las personas con enfermedad cardiovascular (ECV), especialmente las que ya han sufrido un ataque cardíaco o un derrame cerebral, deben seguir con una dosis baja diaria. Sin embargo, los expertos señalan que algunas personas de 40 a 59 años sin ECV podrían obtener solo un mínimo beneficio, por lo que deberían consultar a sus médicos. Las personas mayores de 60 años sin ECV no deberían iniciar un régimen de aspirina porque los riesgos de hemorragia probablemente superan a los beneficios.

Metformina

Este medicamento recetado para la diabetes tipo 2 está relacionado con una menor incidencia de cáncer, una mejora de la salud cardíaca y cierta protección cognitiva. En estudios con animales, parece prolongar la vida y la salud. Los investigadores están estudiando si pudiera hacer lo mismo en las personas, pero no saben si su uso a largo plazo es saludable para todos ni cómo reducir efectos secundarios como la diarrea.

Prevagen

Este suplemento se comercializa ampliamente como potenciador de la memoria. Pero algunos médicos dicen que está sobrevalorado y no se ha probado. Sus fabricantes han llegado a un acuerdo en varias demandas relacionadas con sus afirmaciones de mercadeo. Y en un caso gubernamental en curso, han sido acusados de hacer afirmaciones engañosas sobre la salud. Al igual que con otros suplementos, como Focus Factor y Neuriva, los fabricantes de Prevagen no tuvieron que demostrar su eficacia y seguridad antes de sacarlo al mercado.

Rapamicina

Descubierta en el suelo de la Isla de Pascua (Easter Island), esta molécula es ahora un medicamento de venta con receta que se administra a pacientes con trasplante de riñón. La rapamicina parece activar las mismas vías que la restricción calórica, que alarga la vida en estudios con animales. Las primeras pruebas sugieren que puede ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer y mejorar la función cardiovascular, al menos en ratones. Pero sus efectos inmunosupresores pueden debilitar las defensas contra las infecciones.

