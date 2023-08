Myrka Dellanos presume sus atributos usando ajustados leggings mientras se ejercita en la escaladora

Myrka Dellanos cuenta con una figura escultural, y lo dejó ver una vez más, ahora en un video que compartió en sus historias de Instagram y que la muestra en el gimnasio, usando ajustados leggings negros mientras se ejercita en la escaladora. Ella se confunde al subir dos peldaños en vez de uno, pero todo lo tomó con mucho humor. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella conductora del programa “La mesa caliente” posó en Coconut Grove, usando un elegante vestido blanco que resaltó el color de su cabello; ella escribió junto a las imágenes que publicó el mensaje: “I love you Miami 🏝️ La vida son pequeños recortes de momentos inolvidables. Hoy fue uno de ellos. Simple, sin mucho plan, pero con personas que amo y me aman a mí. Lo simple en la vida es siempre lo mejor! 💜” View this post on Instagram A post shared by Myrka Dellanos (@myrkadellanos)

Myrka está muy orgullosa de la popularidad que ha logrado en las redes sociales su hija Alexa Dellanos, y recientemente publicó dos fotos en las que aparecen en la playa; todo lo acompañó con el texto: “Las promesas de Dios jamás fallan. Dios es fiel y es real”. 👑 View this post on Instagram A post shared by Myrka Dellanos (@myrkadellanos)

Sigue leyendo: