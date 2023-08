Wendy Guevara gana ‘La Casa De Los Famosos México’: fans celebran en el Ángel de la Independencia

La influencer Wendy Guevara se convirtió en la gran ganadora de la primera edición de ‘La Casa De Los Famosos México’ con 18,2 millones de votos del público.

La integrante de ‘Las Perdidas’ estuvo agarrada de manos con su compañero del ‘Team Infierno’, Nicola Porcella, quien resultó segundo finalista. Ambos famosos mantuvieron ilusionado que se enganchó con el trato que había entre ellos y, hasta momentos después de resultado, comentaron en redes sociales que una relación amorosa entre ellos sería genial.

“Wendy se corona como el gran ganador de La Casa de los Famosos México, por decisión del público”, dijo Galilea Montijo al hacer el anuncio.

El triunfo de Wendy fue motivo de celebración de sus fanáticos en las calles. A las afueras de la casa y hasta en el Ángel de la Independencia hubo festejos en honor a la influencer que se ganó el corazón de los televidentes dentro y fuera de México gracias a su personalidad carismática y genuina.

Fiesta en el Ángel de la Independencia por el triunfo de Wendy Guevara. #LaCasaDeLosFamososMx

Personas de la comunidad LGTBQ+, a la que pertenece la ganadora de ‘LCDLFMX’, estuvieron apostados en el emblemático lugar de la capital mexicana celebrando el gran triunfo de una mujer trans que logró la aceptación y cariño del público durante su participación en el reality show.

“¡Wendy ya ganó!, fue parte de las consignas que gritaron los seguidores de ella mientras esperaban conocer el gran resultado.

¡Y ni moderrimo! 💅🏻 ¡Wendy ya ganó! 🎶 Así festejan el triunfo de la influencer, Wendy Guevara, en "La casa de los famosos México" en el Ángel de la Independencia



Video: Carlos Odin

Durante semanas de reality Wendy fue desvelando partes de su vida muy difíciles, como los maltratos por su orientación sexual, incluyendo una violación que vivió siendo un niño, situación que asegura ya superó detallando que en su corazón no guarda rencores.

Quiere ayudar a sus padres con el millonario premio

Tras conocerse el resultado, Guevara recibió el maletín con su premio de cuatro millones de pesos (unos $233,560 dólares). Antes de que se conocieran los resultados, ella había comentado que si llegaba a ganar le gustaría ayudar a sus padres para que ya se jubilaran.

“Le pondría a mi papá y a mi mamá una tortillería que sea de ellos, que contraten a alguien y nada más vayan a ver. Yo quisiera que ellos ya no trabajaran” Wendy Guevara

Tras conseguir ser la triunfadora y antes de salir de ‘La Casa De Los Famosos México’ con el maletín, ‘La Perdida’ agradeció a las personas que la ayudaron votando por ella.

“Gracias. Gracias, gente, gracias”, se le escuchó decir cuando estaba tomando en sus manos el gran premio.

‘La Jefa’ del reality le dedicó unas emotivas palabras

Tras su victoria ‘La Jefa’ resaltó cómo fue que Wendy se convirtió en una persona muy querida que terminó siendo la favorita de quienes la hicieron ganar.

“Tus Resulta y Resalta llenaron mi casa de momentos inolvidables. Una habitante tan autentica, que se convirtió para mí y para sus compañeros en una amiga entrañable. A lo largo de estos 71 días demostraste que con tu personalidad tan ocurrente lograste vencer cualquier estrategia”, dijo la voz de la casa.

Al final Wendy Guevara fue invitada por 'La Jefa' a pasar al jardín para bajar la palanca que apagaba las luces de la casa en la que estuvo por más de dos meses y saliera de última siendo la gran ganadora.

Cuadro de finalistas

A la gran final llegaron cuatro famosos y te contamos en qué orden quedaron: