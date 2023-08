Nicola Porcella le pidió matrimonio a Wendy Guevara en ‘LCDLFMX’ ¿Qué le respondió ella?

La audiencia de ‘La Casa De Los Famosos México’ ha estado enganchada desde hace semanas con la conexión que hay entre Wendy Guevara y Nicola Porcella, especialmente ahora que solo falta un día para que el reality show termine.

Aunque la mexicana se ha encargado de dejar claro que ellos no tienen nada y que solo existe compañerismo y amistad. Sin embargo, muchos televidentes guardan la esperanza de que se den una oportunidad como pareja, pues el peruano se ha encargado de mostrar que presuntamente estaría flechado con ella.

Uno de los últimos momentos entre ellos que se vio a través de las cámaras fue cuando, por consejo de Poncho de Nigris, Nicola le pidió matrimonio a su compañera mientras ella estaba lavando los platos en la cocina.

“Estas diez semanas compartiendo juntos, creo que hay que llevar esto al siguiente nivel. Siento que me he enamorado perdidamente de ti. Eres un lucero para mí”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Mi vida ya no tiene sentido sin ti (…) El amor que siento por ti, es algo inexplicable.

Nicola procedió arrodillarse y con el anillo de matrimonio en mano, que le prestó Poncho, le preguntó a la integrante de ‘Las Perdidas’: Por esa razón, ¿quieres casarte conmigo?”.

Ella metida en un personaje le dijo tras ver el anillo que seguramente por esa razón “no encontraba sus ahorros debajo del colchón”, porque él se los habría gastado en el supuesto anillo. Luego le dio una cachetada y le respondió: “No quiero”.

Para terminar de dejar claro que no quiere nada con él, Guevara explicó al peruano cuáles son las cosas que supuestamente no le gustan.

“Yo no me quiero casar y menos con este pend&*? (…) No eres el amor de mi vida. No me gustas, te me haces muy inmaduro. Eres un niño, no me gusta, principalmente, de ti, no me gusta tu uña, del dedo gordo, del pie”, expresó la influencer.

Horas después de la supuesta propuesta de matrimonio de Nicola a Wendy, ocurrió la salida del programa de Emilio Osorio, quien se convirtió la noche del 11 de agosto en el quinto finalista de ‘La Casa De Los Famosos México’.

Este domingo 13 de agosto se conocerá cuál es el famoso ganador de la primera temporada del reality en México. Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Sergio Mayer son los cuatro finalistas que se pelean el gran premio.

