Myrka Dellanos y su hija Alexa acuden al gimnasio y posan juntas en un video

Myrka Dellanos lleva una muy buena relación con su hija Alexa, y lo dejó ver en un video que publicó en su cuenta de Instagram. Ambas fueron al gimnasio y posaron en el baño antes de iniciar sus rutinas de ejercicios; posteriormente Myrka escribió junto a su publicación el mensaje: “Confesión de mamá: ¡Soy una mamá acosadora!” 😂 View this post on Instagram A post shared by Myrka Dellanos (@myrkadellanos)

La conductora siempre ha apoyado los proyectos de su hija, y cuando ésta lanzó una línea de leggings deportivos Myrka fue de las primeras en promocionarla, modelando las prendas y luciendo espectacular en un clip que la mostró muy sonriente. View this post on Instagram A post shared by Myrka Dellanos (@myrkadellanos)

Madre e hija han acudido juntas a varios eventos, y en uno decidieron lucirse con minivestidos negros, lo cual compartieron en fotos que encantaron a sus fans. Uno de los comentarios escritos junto a las imágenes fue: “Qué bellas, parecen hermanas”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

