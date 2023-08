Piloto que estaba de vacaciones en Maui ayudó a 330 personas a salir de la isla durante los incendios

Un piloto de United Airlines que estaba de vacaciones en Maui con su familia se ofreció como voluntario para volar un avión desde la isla envuelta en incendios forestales. En total, ayudó a 330 personas a llegar a casa de manera segura.

La historia del capitán Vince Eckelkamp, ​​de Colorado, comenzó el pasado martes cuando tenía programado volar de Maui a Denver después de unas vacaciones de seis días con su esposa e hija.

En declaraciones a NBC News, el piloto contó que alrededor de las 4:00 am de ese día se cortó la luz en su hotel debido a las ráfagas de viento que derribaron las líneas eléctricas. La familia empacó sus maletas en la oscuridad y planeó dirigirse temprano al aeropuerto de Kahului, pero pronto descubrió que no había servicio celular disponible.

Para llegar al aeropuerto, la familia de Eckelkamp condujo a través de la ciudad histórica de Lahaina, solo unas pocas horas antes de que quedara envuelta por las devastadoras llamas.

“El viento azotaba tan rápido que las tejas volaban de las casas y los lugareños que caminaban estaban llenos de arena”, relató en una entrevista.

Tan solo cinco horas después vieron las fotos de lo que queda de Front Street en Lahaina: autos quemados y escombros. “Habríamos sido nosotros”, dijo Eckelkamp a NBC News.

Cuando la familia finalmente llegó al aeropuerto, se enteraron de que su vuelo se retrasó porque United Airlines no pudo comunicarse con sus auxiliares de vuelo, que estaban atrapados en la impotente Lahaina.

El vuelo finalmente se retrasó hasta el día siguiente y, a medida que pasaban las horas, la familia se enteró de la devastación que se desarrollaba en Maui.

La familia pasó la noche en el aeropuerto. Al día siguiente, Eckelkamp se dio cuenta de que su vuelo podría cancelarse potencialmente ya que los pilotos corrían el peligro de pasar las horas reglamentarias de la tripulación.

Fue entonces cuando dio un paso al frente.

“Me di cuenta de que su día de servicio de la tripulación iba a ser enorme, así que le envié un mensaje de texto al capitán que conocía y le dije: ‘Oye, sé que vas a tener un día largo, estoy disponible. Si quieres, puedo aumentar tu tripulación'”, dijo.

Su nuevo vuelo estaba inicialmente programado para la salida del miércoles a las 3:30 pm y se retrasó nuevamente hasta las 8:00 pm, ya que United aún no podía comunicarse con los asistentes de vuelo en la isla. Incluso con el nuevo horario, volar seguía siendo un desafío para la tripulación.

“Con un despegue a las 8 en punto, el otro piloto de los dos, agotó el tiempo. No pudo hacer ese tiempo. Y entonces el vuelo iba a cancelarse. Así que la tripulación me llamó porque sabían que estaba disponible y me preguntaron si quería tomar el vuelo de Maui a San Francisco y dije: ‘Sí, por supuesto’”.

Milagrosamente, las azafatas llegaron a las 6:30 pm y el vuelo despegó a las 8 pm.

Eckelkamp terminó pilotando el vuelo vestido con sus tenis, shorts y polo.

“Una vez que aumentamos la potencia en el despegue, al otro piloto solo le quedaban 25 minutos antes de que se agotara el tiempo y habría sido ilegal, lo que significa que el vuelo habría tenido que cancelarse”, explicó.

“Para que todo saliera bien, las azafatas aparecieran, la estación de Maui para sacarnos, el otro piloto tuviera su tiempo disponible, todavía salimos con 25 minutos de sobra y para mí estar allí en el lugar correcto, en el momento correcto, fue simplemente increíble”, dijo Eckelkamp.

Cuando el vuelo aterrizó en San Francisco, antes de continuar a Denver, Eckelkamp salió de la cabina para despedirse de los pasajeros mientras desembarcaban.

“Estoy en mis pantalones cortos y zapatillas de tenis y todo lo que puedo imaginar es que están bajando del avión diciendo: ‘¿Quién era ese tipo con pantalones cortos y zapatillas de tenis que se despidió de nosotros? ¿Qué estaba haciendo?’”, dijo entre risas.

Dijo que solo unas 15 personas en el vuelo realmente sabían todo lo que sucedió detrás de la cortina para que ese vuelo fuera posible.

“Fue tan agradable poder ayudar. ¿Qué no podrías hacer para ayudar? Cada historia que escuchamos de los lugareños, era solo una historia triste. Solo les deseas lo mejor y haces todo lo posible para ayudarlos”, dijo.

Al menos 99 personas han muerto como consecuencia de los incendios en Maui, Hawaii, confirmaron este lunes las autoridades, que además detallaron que de momento solo se ha registrado un 25 % de la zona afectada.

