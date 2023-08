Julio César Chávez Jr. dice estar arrepentido por el daño causado a su padre y asegura haber salido adelante con su rehabilitación

Luego de sus problemas con la adicción a las drogas, Julio César Chávez Jr. sufrió algunas recaídas en las cuales se les vio grabando videos en los que hablaba mal de su familia, incluyendo a su padre Julio César Chávez, uno de los que más ha luchado por la recuperación de su hijo y que ante esta polémica tuvo que salir a defender a su hijo en varias oportunidades.

Fue así como Chávez Jr. aseguró a través de un video en sus redes sociales, que estaba arrepentido de haberle hecho daño a su padre, y además expresó sentir coraje contra quienes han intentado colocarlos en contra a ambos. “En algún momento me porté un poquito mal con él o algo así, pero yo me arrepiento, de eso sí me arrepiento, de los videos pendejos que hice en su momento“, señaló el Junior.

Julio Cesar Chavez Jr, durante el entrenamiento público previo a la función de box Tributo a los Reyes. Celebrado en la Plaza Liberación. (Foto: Imago7/ Fabian Meza)

No obstante aseguró que siente un gran amor por su padre y además de muy sincero, razones suficientes para mejorar su actitud y borrar todo el daño causado en su recaída. “Ya les dije que quería mucho a mi papá y que por él iba a portarme mucho mejor y que nunca iba a estar igual y así lo voy a hacer”, apostilló el excampeón del mundo.

Asimismo, señaló entender que siempre estará en el centro de la crítica, pero le incomoda que lo intente colocar en contra de su padre. “No me gusta que nadie me ponga en contra de mi papá, todo mundo dice que está bien loco, que está güey. Pues estoy en el ojo de la crítica y la crítica hacia mí siempre va a ser un poquito negativa, porque qué mas quisiera andar en la calle haciendo un desmadre”, puntualizó el Junior.

Julio Cesar Chavez Jr. y su padre Julio César Chávez (Foto: Al Bello/Getty Images)

“Julito” aseguró que las declaraciones y comentarios ofensivos que hizo en contra de su padre habían sido en medio de una de sus últimas recaídas, razón por la que no quería referirse a ellas. Julio César Chávez Jr. asegura estar recuperado y promete ser otra persona de aquí en adelante, pero lo más importante es que promete dejar de manera definitiva sus adicciones.

