WhatsApp ahora te permite crear stickers con Inteligencia Artificial gracias a la última actualización

La versión beta de WhatsApp acaba de incorporar una funcionalidad revolucionaria que promete cambiar la forma en que los usuarios interactúan con los stickers. Ahora, gracias a la magia de la Inteligencia Artificial, crear stickers personalizados es más fácil que nunca.

La característica estrella de esta actualización es la capacidad de generar stickers a partir de prompts utilizando la Inteligencia Artificial. Imagina poder plasmar tus ideas y pensamientos en stickers únicos sin necesidad de habilidades de diseño o edición. Con esta nueva funcionalidad, los usuarios solo deben escribir el texto o la frase que desean que aparezca en el sticker, y la aplicación se encargará de convertirlo en una obra de arte visual.

Cabe destacar que esta nueva función únicamente está disponible para un pequeño número de beta testers ya que la función aún no ha sido liberada a todos los usuarios que forman parte del programa de pruebas de la aplicación. Dichos usuarios pueden utilizar las nuevas funciones, mucho antes de que estas lleguen al mercado de forma tal que puedan ser probadas y mejoradas antes de ver la luz.

Esta innovadora herramienta aprovecha la potencia de la Inteligencia Artificial para generar automáticamente diseños atractivos y creativos que coincidan con las solicitudes de los usuarios. Ya no es necesario buscar imágenes en línea o utilizar complicadas aplicaciones de edición para expresar tus sentimientos de manera visual. Ahora, basta con escribir lo que tienes en mente y ver cómo la IA da vida a tus ideas en forma de stickers.

Sin embargo, es importante destacar que esta emocionante función está disponible únicamente para los afortunados usuarios que participan en la versión beta de WhatsApp. Aunque se espera que esta característica se lance al público en general en el futuro, existe la posibilidad de que se quede en fase de desarrollo y no llegue a estar disponible para todos los usuarios. Esta situación no es inusual en el mundo de las aplicaciones, ya que algunas funciones experimentales pueden no satisfacer los requisitos o las expectativas para un lanzamiento completo.

A medida que la tecnología de IA continúa madurando y se vuelve más accesible, es probable que veamos una proliferación de aplicaciones que se beneficien de sus capacidades. No es una cuestión de si las aplicaciones adoptarán la IA, sino cuándo lo harán y en qué medida. La evolución constante de la tecnología nos llevará a un futuro donde las aplicaciones sean más inteligentes, intuitivas y adaptables a nuestras necesidades individuales.

Sigue leyendo:

– WhatsApp tiene nueva función: qué es el estado secreto, cómo se activa y para qué se usa

– WhatsApp: todo lo que tienes que saber de las nuevas funciones de videollamada

– Transcribir audios de WhatsApp: cómo funciona la nueva herramienta de la app de mensajes