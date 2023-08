AMLO califica de “perversos” a sus opositores y medios por interpretar que él se burló de los jóvenes desaparecidos en Jalisco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de “perversos” a sus opositores y medios de comunicación tradicionales por interpretar y difundir que él presuntamente evadió el tema y se burló del caso sobre los cinco jóvenes desaparecidos en el estado mexicano de Jalisco.

“¿Ustedes creen que se que si yo escucho que me están preguntando sobre eso no contesto?, pero ¡qué cosa!. No escuché nada, nada, por eso me acordé de ese chiste, porque era puro grito, entonces lo interpretan como que no quise responder, pero que además me burlé, son unos perversos, malos de malolandia”, aseguró.

Las declaraciones del presidente mexicano surgen luego de que en redes sociales y medios de comunicación convencionales se difundió con intensidad, durante casi todo el miércoles 16 de agosto, que el presidente mexicano presuntamente se había burlado y evadido el tema sobre los jóvenes desaparecidos en los Altos de Jalisco.

“Al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada, tan es así que por eso conté ese chiste. Sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los Altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia”, manifestó López Obrador al inicio de su conferencia de este jueves 17 de agosto desde Palacio Nacional.

Fue minutos antes de finalizar la conferencia mañanera de ayer miércoles que los reporteros que asisten al salón Tesorería de Palacio Nacional, intentaron cuestionar al mismo tiempo al presidente mexicano sobre diversos temas, entre ellos el de los jóvenes de Jalisco.

Ante el intenso barullo (ruido, gritos y desorden) que se generó sobre los cuestionamientos de los reporteros, el presidente mexicano hizo un ademán de no poder escuchar y cerró la conferencia del 16 de agosto con un chiste.

“Ayer me decía un amigo, que dice que le decía su esposa ‘que me des 200 pesos para ir al mercado’, ‘no oigo, por acá por el otro’, ‘que me des 500 pesos para ir al mercado’, ‘mejor los 200′”, comentó ese mismo miércoles el jefe del ejecutivo mexicano.

Ante este chiste del presidente, los opositores a su gobierno lo interpretaron como una evasión y burla sobre el caso de los 5 jóvenes desaparecidos en el estado de Jalisco.

Hoy @lopezobrador_ tuvo el cinismo de burlarse del asesinato de los jóvenes en Lagos de Moreno.



Presidente, callar es complicidad y usted es culpable de que México esté bañado en sangre.



Toda mi solidaridad y mis condolencias a los familiares de las víctimas. — Marko Cortés (@MarkoCortes) August 16, 2023

Mañanera, Kermesse y burla de la tragedia pic.twitter.com/yuz5NkQw9b — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 17, 2023

Más tarde, tras afirmar este jueves que nunca se burló del caso, el presidente López Obrador informó que su gobierno está ayudando en la investigación a la Fiscalía del Estado de Jalisco para esclarecer la desaparición de los cinco jóvenes.

“La investigación corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros estamos ayudando en la investigación, hay un grupo de especialistas en la Secretaría de Seguridad, especialistas en secuestros. Nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando y la Fiscalía General va a decidir si atrae el caso”, afirmó.

Sigue leyendo:

• AMLO se reunirá con Joe Biden en noviembre para hablar de desarrollo y migración

• AMLO denuncia campaña “perversa y fascista” que busca culparlo de posibles magnicidios como lo ocurrido con Colosio

• AMLO dice que sería una “barbaridad” y “exterminio” si Greg Abbott ordenara empujar a niños migrantes al Río Bravo