AMLO denuncia campaña “perversa y fascista” que busca culparlo de posibles magnicidios como lo ocurrido con Colosio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció una campaña en su contra, a la que calificó de “guerra sucia”, por parte de sus opositores y representantes de medios de comunicación, de quienes dijo, buscan culparlo ante la posibilidad de que ocurra un magnicidio similar a lo que pasó en 1994 con Luis Donaldo Colosio, quien fuera el candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Quiero reiterar que quienes impulsan esta campaña, esta guerra sucia, pues son personajes muy vinculados a Salinas de Gortari (expresidente de México), al grupo de poder económico y político que dominaba México, que se sentían dueños de México, esa es una característica, es un distintivo, su vinculación a la oligarquía corrupta que dominaba al país. Lo otro muy específico, particular, es que casi todos recibían dinero del gobierno anterior y eso los tiene muy molestos porque no les están saliendo las cosas, como lo comenté ayer, para fortuna del pueblo de México, está bien la economía, hay bienestar en el país, y estamos enfrentando el flagelo de la violencia“, denunció.

“Es en el periodo neoliberal en el que se atreven a asesinar a un candidato, a Luis Donaldo Colosio. En el tiempo que llevamos nosotros no ha habido represión y no va haber represión porque no somos iguales, pero están muy desesperados”, comentó.

El mandatario mexicano aseguró que esta campaña en su contra surge debido a que sus opositores “están desesperados” porque “no les sale nada” rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

“Como no les sale nada, están desesperados, y es importante que se sepa que son capaces de mentir, de calumniar y de crear ambientes enrarecidos. Eso también es muy característico de la derecha, el generar odio y la violencia no tiene que ver con la izquierda, ni en México ni en el mundo, siempre el autoritarismo lo impulsa la derecha y el conservadurismo”, aseguró.

Dentro de los señalados por el presidente de presuntamente impulsar esta campaña vinculada al expresidente Carlos Salinas de Gortari, donde se podría dar una agresión contra algún periodista o aspirante presidencial opositora como Xóchitl Gálvez, están: Joaquín López Dóriga (periodista y conductor en Radio Fórmula); Beatriz Pagés (periodista, exmilitante del PRI y Directora de la Revista Siempre); Raymundo Riva Palacio (periodista y director de la agencia Notimex durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari); Marco Cortés (presidente del Partido Acción Nacional); Héctor Aguilar Camín (escritor); el diario Reforma; entre otros.

“Esto es lo que cobraban antes: del 13 al 18 (años 2013 al 2018), Beatriz Pagés, 57 millones (de pesos); Raymundo Riva Palacio del 13 al 18 (años 2013 al 2018) 31 millones 138 mil 703 pesos con 83 centavos; Joaquín López Dóriga, 251,482,145 pesos 79 centavos; José Cárdenas, 12,533,948 (pesos)”, comentó el presidente mexicano al difundir una tabla sobre lo que ganaban en sexenios pasados algunos comunicadores.

#ConferenciaPresidente. Muestra @lopezobrador_ el monto de los contratos de publicidad que recibieron entre 2013-2018 los periodistas y medios que han promovido la campaña del falso magnicidio pic.twitter.com/G5OQqyZVk7 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 26, 2023

Ante la presunta campaña, el mandatario mexicano llamó a los simpatizantes de la llamada “Cuarta Transformación” a no caer en provocaciones de los opositores.

“Decirle a la gente, al pueblo, a quienes simpatizan con la Transformación de México que no debemos de caer en ninguna provocación, serenos morenos. Es cierto que la mayoría de los medios están en contra de nosotros, los medios de manipulación, porque pertenecen a la oligarquía corrupta que dominaba al país con honrosas excepciones y bombardean en la radio, en la televisión, en los periódicos y pueden llegar a aturdir y hacer dudar pero no hay nada que temer y debemos de tener confianza en el pueblo que es sabio, que está muy consciente”, expresó.

“No estemos dudando, vamos muy bien, y como se trata de un asunto vamos a decir delicado, creo yo que vale la pena, aunque me infraccionen, pero lo más importante y que no haya ninguna agresión a nadie, nuestra lucha ha sido, es y seguirá siendo pacífica, nosotros somos partidarios de la no violencia, somos pacifistas, y también somos partidarios del amor al prójimo, entonces no preocuparnos, vamos muy bien porque si somos buenos somos felices”, dijo.

“Es llamar a todo el pueblo de México y en especial a nuestros simpatizantes, a los que estamos impulsando la transformación del país, a no caer en ninguna provocación, ni si quiera discutir o querer convencer a estas personas, es muy difícil porque están defendiendo privilegios que ya no tienen, es muy difícil convencerlos, si es importante que todo esto se sepa para enseñanza de los jóvenes, que se conozca como estaba podrido el régimen político neoliberal o neoporfirista”, llamó.

“¿Y por qué no debemos ni mucho menos caer en provocaciones?, no tocarlos, no testerearlos, no tocarlos ni con el pétalo de una rosa, lo que decía yo abrazarlos y decirles así, amor y paz, y hermano sigue tu camino, vas bien, ahí la llevas. Sigue con Claudio X. González, sigue con Salinas, sigue con Fox, sigue con Calderón, sigue con los medios de información-manipulación, sigue leyendo el Reforma, sigue empapándote de la sabiduría de los articulistas o intelectuales de Reforma y de otros medios, vas bien y no pelearnos porque el pueblo de México es mucha pieza, eso lo tengo que estar diciendo, porque durante siglos se ignoró al pueblo, se decía que la política era asunto de los políticos, no, la política es asunto de todos y ahora el actor, el protagonista principal de esta historia es el pueblo de México, ya no hay una oligarquía, hay una democracia que es el gobierno del pueblo y para el pueblo”, explicó.

Ante el llamado a la no violencia, el jefe del ejecutivo mexicano desafió a las disposiciones del INE, que le prohibió hablar sobre las elecciones, y dio a conocer algunas encuestas donde se observa que el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se mantiene en las preferencias de la gente en las próximas elecciones presidenciales de 2024.

#ConferenciaPresidente. Muestra @lopezobrador_ encuestas recientes donde se revela una clara mayoría a favor de la opción de la cuarta transformación. pic.twitter.com/2irvGil9m6 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 26, 2023

Antes de estas declaraciones, la encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras” de todos los miércoles, Elizabeth García Vilchis, dio a conocer los videos y declaraciones de periodistas y medios donde se señala a López Obrador como el responsable de un posible magnicidio.

En el @QEQMentiras se expuso cómo comentaristas y políticos impulsaron en medios de comunicación y redes sociales una campaña que pretende responsabilizar al presidente @lopezobrador_ de crear condiciones para un magnicidio.



🔴https://t.co/O7AUF5sJ9e pic.twitter.com/pmb1y4Dft5 — InfodemiaMx (@infodemiaMex) July 26, 2023

El #presidente @lopezobrador_ crea un #ambiente que recuerda el asesinato de Luis Donaldo Colosio. En esta ocasión el escenario tiene más riesgos. López atiza la #violencia #política cuando los #cárteles ocupan el 81 por ciento del #territorio #nacional. pic.twitter.com/6zbfS3Oaqp — Beatriz Pagés (@PagesBeatriz) July 8, 2023

Fue en la conferencia mañanera de este martes 25 de julio de 2023, que el mandatario mexicano denunció por primera vez la campaña en su contra a la que calificó de perversa y fascista.

“Estoy constatando una campaña que acaban de echar a andar, muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima: están difundiendo que, si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la Presidencia (en referencia a la opositora Xóchitl Gálvez) va a ser culpa mía”, dijo.

“Es realmente muy perverso el adelantar lo que no quisiéramos que sucediera, el pronosticar que va a haber un crimen y que el presidente va a ser el responsable, y todo por cuestiones políticas o politiqueras, por la ambición al poder. Es hasta enfermizo”, precisó.

“Pero es para que se entienda que, si estuviésemos debilitados políticamente, a lo mejor si no fuésemos como somos, se mantendría la tentación de usar el presupuesto público, de hacer trampas o de reprimir; pero si está muy bien la economía, si está muy bien la situación de bienestar en el pueblo, no hay crisis de bienestar social y estamos enfrentando este problema delicado de la inseguridad y de la violencia, lo tenían como bandera porque pensaban que no íbamos a poder, pero como se les está cayendo, pues ahora estoy viendo ya una campaña, estoy sintiendo una campaña muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad. Ojalá y recapaciten, porque no estoy viendo que sea espontáneo. Lo acaban de echar andar”, denunció.

“¿Qué no pueden esperar un año dos meses que ya voy a concluir? Es más, en menos tiempo, el pueblo de México va a decidir sobre su destino de manera democrática. ¿Por qué esa actitud golpista, perversa, de mala fe, inmoral?. Eso no tiene nada que ver con la ética ni con los buenos ciudadanos, ya no hablemos de políticos o de periodistas, con los seres humanos”, cuestionó.

La respuesta de los opositores a AMLO

Ante los señalamientos del presidente, el periodista Joaquín López Dóriga difundió, a través de sus redes sociales, un video donde responsabiliza al presidente López Obrador de lo que le pueda pasar.

“Un llamado a la serenidad no es genuino si todos los días se provoca violencia con la palabra. Se debe predicar con el ejemplo. Por eso, yo sigo en lo mío: escuchando y dialogando; hablando de amor y no de odio”, escribió en su cuenta de Twitter, la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez. Un llamado a la serenidad no es genuino si todos los días se provoca violencia con la palabra.



Se debe predicar con el ejemplo. Por eso, yo sigo en lo mío: escuchando y dialogando; hablando de amor y no de odio.



Hoy los saludo muy contenta desde mi tierra, #Hidalgo.#XóchitlVa pic.twitter.com/rtUNdhyFqR— Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 26, 2023

