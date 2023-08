¿El mayor orgullo de Canelo Álvarez en el boxeo? El campeón sorprende al decir que es el hambre y los sacrificios luego de 13 años en la cima

Si hay algo que ha caracterizado la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez en el boxeo, sobre todo en años recientes, ha sido su deseo de trascender y hacer historia: ganar, ganar y ganar; imponer récords, aventurarse a desafíos inusuales y obtener reconocimiento global.

“Canelo” Álvarez obviamente ha conseguido todo eso y más. Pero la tarde del miércoles en un hotel de Beverly Hills, donde se reunió con medios de comunicación, el pelirrojo de 33 años recién cumplidos mostró toda su madurez: no necesitó de ninguna frase explosiva para calentar su pelea contra Jermell Charlo porque dice que no necesita hacerlo. También rechazó la idea de que le interese volver a ser considerado el mejor peleador libra por libra. Y más tarde, en una sorpresa, reveló que su mayor orgullo en el boxeo es seguir teniendo hambre como peleador.

Álvarez y Charlo se enfrentarán el 30 de septiembre en Las Vegas, un combate entre dos campeones indiscutibles: el mexicano (59-2-2) posee todas las coronas de peso supermediano o 168 libras, las cuales estarán en juego, mientras que el texano (35-1-1) tiene todos los cetros de superwelter (154).

“Nunca va a ser suficiente para los medios, al menos para un sector de los medios. Yo ya no pongo atención en eso. Solo quiero hacer lo mejor que pueda en el ring, hacer lo mejor que pueda para mi carrera”, dijo Álvarez a algunos reporteros cuando le preguntaron si tiene algo por probar en este combate.

“Canelo” había admitido minutos antes en el estrado que en sus últimas dos peleas -triunfos por decisión sobre Gennady Golovkin y John Ryder- no estuvo en su mejor nivel. Fue a la sombra de esas actuaciones no totalmente satisfactorias del tapatío que su nombre empezó a bajar de lo más alto de las listas libra por libra, combinado con brillantes actuaciones recientes de otros campeones como Terence Crawford, Gervonta Davis y Naoya Inoue.

Cuando La Opinión le preguntó directamente a “Canelo” si piensa que necesita una buena victoria contra Charlo para volver a ser considerado el mejor libra por libra del boxeo, su respuesta fue en tono de negativa.

“Hay muchos peleadores que merecen estar en el mejor libra por libra y la verdad es faltar al respeto a todos ellos. Creo que todos merecemos estar ahí y no tengo por qué hacer ninguna buena actuación, porque siempre he estado envuelto en peleas grandes y eso es lo que me hace estar en el top“, dijo Álvarez, quien tal vez confundió el concepto de mejor libra por libra con el de la mayor estrella del boxeo, un título no oficial que ha ostentado ya por muchos años.

“Yo solo me quiero probar a mí mismo que soy uno de los mejores en cada pelea”, diría minutos después.

Canelo se reunió con reporteros en un hotel de Beverly Hills. /Foto: Cortesía Esther Lin/Showtime

Canelo Álvarez: Muy contento con la carrera que he hecho

La Opinión le preguntó más tarde a Saul Álvarez qué es lo que le hace sentirse más orgulloso hoy a sus 33 años y estando ante una nueva gesta en el ring con tintes históricos por tratarse de un duelo entre dos monarcas indiscutidos vigentes.

Su respuesta no fue nada acerca de un logro o una pelea específica, sino algo bastante más arduo, algo que “Canelo” ha aprendido a valorar con el paso de los años.

“Tengo ya 13 años peleando con campeones mundiales, estando en el top del boxeo, la verdad es que muy contento con la carrera que he hecho y agradecido. Obviamente es lo que espero seguir haciendo y hasta el final de mi carrera”, dijo.

– ¿Pero hay algo en particular?

“Me siento orgulloso de poder hacer los sacrificios, seguir teniendo la disciplina con la que empecé para poder estar en el top durante 13 años. No es fácil y eso me hace sentir orgulloso: el que siga teniendo el hambre, la disciplina y la disponibilidad de correr con los sacrificios que conlleva”.

Canelo, quien aseguró que ahora sí está al 100% de su mano izquierda, la cual fue operada a finales de 2022, confirmó que su campamento esta vez no será en San Diego, sino en Lake Tahoe, al explicar que cuando se preparó en Guadalajara para su más reciente combate se sintió muy bien por la altura de arriba de 1,500 metros sobre el nivel del mar.

La altitud en Lake Tahoe, ciudad localizada en el norte de California haciendo límite con Nevada, es de alrededor de 1,900 m.

