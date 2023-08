El mensaje de Floyd Mayweather a Canelo Álvarez: “Ya demostraste lo que tenías que demostrar”

Floyd Mayweather aseguró que Saúl ‘Canelo’ Álvarez no tiene nada que demostrarle a nadie porque ya lo que tenía que hacer en su carrera como boxeador lo hizo, por ello Money también le advirtió al mexicano que en el boxeo por el desgaste de las peleas puedes volverte viejo de la noche a la mañana.

En una entrevista para Fight Hype, Mayweather expresó que Canelo Álvarez es un gran peleador que se puso a prueba en numerosas divisiones y con grandes boxeadores, pero coincidió con la opinión de muchos en que el mexicano ya no es el mismo de antes.

“Dicen que Canelo escoge a sus rivales, como decían que Floyd escogía a sus rivales. Lo que le tengo que decir a Canelo es: Tú ya demostraste lo que tenías que demostrar. Peleaste con muchos grandes peleadores. Ya te pusiste a prueba. Fuiste más allá de tu peso en numerosas divisiones, como yo y como otros peleadores lo han hecho, como Pacquiao, por ejemplo. En el boxeo hay mucho dolor y mucho desgaste. Te puedes volver viejo de la noche a la mañana. Así es el boxeo”, dijo.

Canelo Álvarez en la conferencia de prensa en Los Ángeles para promocionar la pelea con Jermell Charlo. Foto Cortesía: Esther Lin /SHOWTIME.

“Canelo es un gran peleador, pero ahora todos dicen que ya no es el mismo peleador. Y es cierto, ya no luce igual. Pero recordemos una cosa: cuando le gané a Canelo, yo tenía más edad que la que Canelo tiene hoy. Ahora imagínense a Canelo con 36 años peleando conmigo a los 36. Todos dicen que Canelo está en declive, pero recuerden que cuando yo tenía 36 años peleé con él, que tenía 23 años y 43 peleas, pero decían que no tenía suficiente experiencia”, añadió.

Cabe destacar que en las últimas presentaciones han criticado el desempeño de Canelo Álvarez sobre el cuadrilátero y algunos piensan que su carrera se encuentra en declive. En la rueda de prensa en Los Ángeles, el mexicano reconoció que su estuvo en su mejor nivel ante Gennady Golovkin y John Ryder, pero que en la pelea con Jermell Charlo quiere probar que sigue siendo uno de los mejores.

El campeón indiscutido de peso supermediano pondrá nuevamente en juego los títulos contra Charlo el 30 de septiembre en Las Vegas y, como dice Floyd Mayweather, aunque ya no tiene nada que demostrarle a nadie, quiere seguir peleando y mantenerse en el top del boxeo.

“Tengo ya 13 años peleando con campeones mundiales, estando en el top del boxeo, la verdad es que muy contento con la carrera que he hecho y agradecido. Obviamente es lo que espero seguir haciendo y hasta el final de mi carrera”, dijo en la rueda de prensa a La Opinión.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

