Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de agosto de 2023

PISCIS

¡Oh, Piscis soñador! Siempre perdido en tu mundo de fantasía. Este mes, es hora de aterrizar un poco y enfrentar la realidad. No puedes huir de tus problemas para siempre. Aprovecha esa intuición para tomar decisiones informadas en lugar de escapar. Y, por favor, establece límites claros; no eres un salvavidas para todos. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, no cuentes todo porque hay personas que podrían utilizar esa información para dañarte en el futuro. Vienen cambios en cuestión de madurez, te darás cuenta de que nadie es indispensable, familiar te dará una sorpresa. El pasado retorna y con ello esperanzas de un amor, no vuelvas a comer lo que ya comiste o te podría volver a caer mal. Ya no te metas en camisa de once varas y toma las decisiones a la brevedad, tu mayor problema es darle muchas vueltas a lo que ya es evidente. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos. Eres demasiado necio y buscas la princesa o príncipe de ensueños por eso sigues soltero. Aunque no necesitas de eso, disfruta tu soltería y dale vuelo a la caricia con quien te busque y quiera, no naciste pa ser escogido o escogida sino pa escoger. No es momento de pensar en el pasado ni de volver a eso porque solo te dañas a ti mismo con cuestiones que ya fueron.

ACUARIO

Querido Acuario, siempre en tu propia órbita, ¿verdad? Eres un visionario, pero a veces, pierdes de vista las conexiones humanas cercanas. Este mes, acércate a tus amigos y familiares, y deja de lado esos experimentos sociales extraños. Tu originalidad es grandiosa, pero también debes ser auténtico en tus relaciones cercanas. Ten presente que vida solo una así que no te quedes con ganas de nada y disfruta lo que llega a tu vida, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas así que dale vuelo a hilacha, pero de manera responsable. Te caerá el veinte sobre una persona que ha dañado tu entorno y comenzarás a alejarte de él o ella. Si tienes pareja ten mucho cuidado pues podrías llevarte una gran supresa a al descubrir una gran verdad que ha sido guardada. Un sinfín de cambios llega a tu vida, deberás de aprender a decir lo que sientes sin miedo al qué dirán. En próximas fechas podrías a comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja, ten cuidado con estar jugando con fuego pues podrías lastimar a quién te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una aventurilla de una noche.

CAPRICORNIO

¡Ay, Capricornio ambicioso! Siempre escalando esa montaña hacia el éxito. Pero no dejes que el trabajo te consuma por completo. Este mes, tómate un respiro y disfruta de la vida fuera de la oficina. Las relaciones y las experiencias también son valiosas. Y, por favor, deja de ser tan crítico contigo mismo, ¡te lo mereces! Negocio en mente puede ser la opción que necesitas para mejorar mucho en tus ingresos sin embargo si le sigues flojeando nomás no te va a cuajar ni la gelatina. Si tienes ya pareja no te confundas y no busques maneras de estarse aporreando mejor busquen momentos para ser felices y pasar más momentos en compañía. Proyecto que tiene que ver con un negocio te dejará grandes ganancias aprovéchalas. No te quejes tanto de lo que no llega a tus manos pues no son los tiempos adecuados para que eso pase. Una amistad te buscará pa pedirte un consejo, trata de ayudarlo y apoyarle pues dentro de poco podrías necesitar de su ayuda y su apoyo. Sentirás necesidad de mandar todo al chorizo e irte lejos, animo, las pruebas te harán más fuerte. ¡Aprender en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer o dejarla caer porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada!

SAGITARIO

Querido Sagitario, siempre en busca de aventuras y horizontes lejanos. Pero este mes, es hora de plantar los pies en tierra firme y enfrentar tus responsabilidades. Sí, sé que te sientes atrapado, pero a veces, hacer lo correcto requiere quedarse en un solo lugar por un tiempo. ¡No te preocupes, las aventuras seguirán esperando! Si tienes pareja y está se ha alejado ten presente que tu carácter alguna vez no ayuda en mucho, ponte las pilas y mejor esas fallas que tienes, pero eso sí, exígele lo mismo a tu pareja. Si tienes problemas con alguna persona y quieres que estos se resuelvan o simplemente llevar la fiesta en paz escribe su nombre completo con fecha de nacimiento en un trozo de papel y coloca sobre él un vaso de cristal con agua. Podrías madurar mucho en estos días pues cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera. Aprende a mirar a las personas por el corazón, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu piores nada. Cuida mucho la monotonía en tu relación en caso de tener una, algunas veces te atontas y siempre haces las mismas cosas y eso es lo que arruina el momento, además se te da mucho eso de traer cosas del pasado, necesitas innovar y cambiar la manera en que tratas y convives con tu pareja.

ESCORPION

Oh, Escorpio misterioso, ¿qué secretos estás escondiendo esta vez? Este mes, es momento de dejar salir esos demonios internos y enfrentar tus miedos de frente. La transformación personal no es fácil, pero es necesaria. Deja de lado esa actitud controladora y permite que las cosas fluyan. ¡La vulnerabilidad te hace más fuerte! Un negocio comenzará a cuajar de la mejor manera ponle todas las ganas que te va a dejar muy buen dinerito. Si tienes pareja excelente semana para solucionar problemas, pongan las cartas sobre la mesa ya es necesario hacerlo. Mucha suerte en juegos de azar y oportunidades de un viaje. Persona piel blanca y morena clara llegan a afectar tu entorno y tu felicidad. En el amor si tienes pareja pon más atención a él o ella pues sueles descuidarle por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho. Date la oportunidad de reinventarte y no volver a caer en falsas promesas las cuales es complicado que se cumplan. Es momento que te despojes de tanta mediocridad que cargas en tu vida llámese, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar, haz una limpia tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano.

LIBRA

¡Hola, Libra equilibrado! Siempre tratando de mantener la armonía y evitar los conflictos, ¿verdad? Pero a veces, debes tomar partido y expresar tu opinión. No temas causar un poco de revuelo si eso significa defender lo que crees. ¡No siempre puedes complacer a todos, así que deja de intentarlo! Estas en una etapa muy perra en la cual la vida te colmará de nuevas metas para cumplir. Tienes que comenzar a ver por ti y darte cuenta de que no requieres de ningún vato o vieja para ser feliz más que de tu amor propio. En la salud grandes mejoras si habías tenido problemas con ella, sin embargo, deberás de aprender a cuidar más la parte de tus riñones, cabeza y sistema digestivo pues podría presentarse algún problema, cuida tu alimentación y toma más agua pues no sueles hacerlo muy constantemente. Amor de una noche en estos días, cuídate pues la fertilidad andará muy perra. Traerás el orgullo bien acelerado y eso te podría traer ciertos problemas con tu familia o pareja en caso de tener una relación. Cuidado con amores prohibidos los cuales podrían entrar a tu vida y solo hacerte daño. Persona del pasado regresa para arruinarte la existencia.

VIRGO

Querido Virgo, te esmeras en los detalles hasta el último punto y coma, ¡pero no te ahogues en ellos! Este mes, céntrate en el panorama general. Sí, la perfección es genial, pero a veces es mejor tener algo hecho que esperar eternamente por la excelencia. Y por amor a todo lo sagrado, ¡date un descanso de la autocrítica! Siempre bueno, noble en días grises y algunas veces demasiado fiel. Cuida mucho tu autoestima pues ha estado por los suelos y debido a eso podrías estar afectando tu vida. Vienen momentos increíbles a tu vida, pero vas a necesitar dejar las cosas bien en claro, aléjate de personas que te llenen el oído de palabras y no de hechos, suelen ser muy intenso o intensa y eso en gran medida de auto-daña pues cometes errores muy constantemente, te desespera las personas tontas y flojas que no se mueven y se quedan esperando que el mundo se resuelva solo. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Una amistad te irá con chismes de expareja o de persona que anda hablando de tu persona. Si el amor no ha tocado tu puerta, espera un poco más, es mejor esperar al o la indicada que cometer equivocaciones de las cuales luego te lamentes. El amor será algo que comenzarás a ver más como una realidad y no como un sueño.

LEO

¡Oh, Leo! Siempre necesitas brillar más que el sol, ¿verdad? Pero recuerda, no todo gira en torno a ti. Este mes, trata de prestar atención a los demás en lugar de estar en el centro de atención todo el tiempo. Aún puedes ser la estrella, pero también aprende a ser un buen compañero de reparto. ¡La gente lo apreciará! Noticia inesperada te va alegra mucho el día, pon mucha atención pues al mismo tiempo te va a indicar qué tienes que hacer sobre ciertos planes que has traído en mente desde hace tiempo. Ya no te sientas mal ni pienses en lo que no fue o no se pudo dar, mejor piensa en las oportunidades que tienes para mejorar en esos aspectos en los cuales sueles cometer muchos errores. Posibilidades de emprender un negocio que tiene que ver con comidas, se ve excelente panorama pues te dejará muy buenas ganancias, recuerda que lo tuyo son las ventas y negocios, vete por ese lado. Deberás de dejar las cosas claras con las personas que te rodean para evitar más confrontaciones y malentendidos. Cuida mucho tu entorno familiar pues podrías estar envuelto en chismes fuera de lugar por ciertos comentarios que saldrán de tu boca.

CÁNCER

Querido Cáncer, tu caparazón protector a veces te impide abrirte al mundo. Pero este mes, es momento de derribar esas murallas y mostrar tu verdadero yo. La vulnerabilidad puede ser aterradora, pero también es hermosamente liberadora. ¡Deja de lado esos viejos rencores y permítete ser amado y comprendido! Muchos proyectos comenzarás a cuajar, has pasado por una etapa muy complicada en la cual muchos proyectos se los llevó la tiznada, el problema en tu caso es que sueles contar tus planes y la envidia y mala energía de las personas te los afectan. No te vayas tanto por la envoltura sino por el interior de las personas. Un amor de lejos empezará a quedar en el olvido. Debes aprender a cuidar más tu carácter o de lo contrario te podrías meter en grandes problemas, no te autodestruyas ni te hagas daño. Cuidado con juegos de azar pues no se ve un panorama bueno y claro para llevarlos a cabo pues podría haber perdidas grandes de dinero. Perdidas de dinero en puerta y personas del pasado que te podrían traer u ocasionar ciertos problemas que a la larga no te dejarán avanzar del todo. Vienen días de mucha reflexión en los cuales podrías arrepentirte de muchas cosas y situaciones que realizaste.

GÉMINIS

¡Hola, Géminis inquieto! Tu mente es como un torbellino de ideas, pero este mes, es hora de enfocarte en una sola cosa. Sí, lo sé, es difícil para ti. Pero si te comprometes, verás resultados sorprendentes. Y por favor, no cambies de opinión cada cinco minutos, ¡que te vuelves más cambiante que el clima! Sueños reveladores, chisme por parte de una amistad muy querida y oportunidad de cambios en el área sentimental, te vas a hacer más fría o frío que de costumbre y eso se deberá a varias traiciones que te marcaron. No te culpes por errores que no cometiste y déjale a cada persona su responsabilidad, que cada quien arda en su infierno. Tienes que ir por eso que quieres, ya sean sueños o metas, no te frustres sino lo logras en corto tiempo, nadie dijo que sería fácil pero la constancia será la clave para que cumplas y lograr cualquier meta. Cuidado con un amor del pasado que retorna y podría moverte el tapete aun así tengas pareja. Cuidado con amistad de piel blanca que andará hablando pestes de ti no lo permitas o de lo contrario después se te va a complicar mucho detener dichos chismes. Cuidado con ex amores pues podrías recibir noticias y quizás amenazas de uno de ellos. Si te has preguntado porque no has consolidado una relación el motivo es porque prefieres soñar con una que llevarla a la realidad.

TAURO

Querido Tauro, ¡tienes la terquedad de un burro y la paciencia de un santo! Pero este mes, es hora de soltar un poco las riendas y dejar que las cosas fluyan. No te aferres tanto a tus planes; a veces, las mejores cosas suceden cuando te abres a lo inesperado. Y sí, eso también incluye probar comida nueva, ¡no te me hagas el quisquilloso! Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con chismes, no hables de más o podrías cometer una indiscreción. Cambio de casa o coche y posibilidad de un viaje con amistades. Es momento de ver al futuro y comenzar a trabajar en ese proyecto de negocio que siempre has tenido en mente, podrías necesitar mucho de una persona que físicamente se ha ido, pero desde otro universo conspira para que logres tu felicidad, estos días estará presente en tu vida más fuerte que nunca. Si no está en tus manos embarazar o embarazarte ponte el dispositivo o preservativo que estas en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tu o tu pareja con tu domingo siete. No des pie a equivocaciones de personas pen$dejas que buscarán afectarte mediante chismes noticias sobre tu familia..

ARIES

¡Ay, Aries! Siempre saltando como resorte, ¿verdad? Este mes, parece que te has tomado una taza extra de café. Te sientes poderoso y listo para conquistar el mundo, pero no te dejes llevar por la impulsividad. Recuerda que a veces es mejor pensar dos veces antes de actuar. ¡Controla esa impaciencia o te arrepentirás! Momento de darte cuenta lo que vales y puedes lograr hacer, no vuelvas a caer en cuestiones del pasado que tanto trabajo te costó salir de eso. En el amor estarás en un tono confuso tienes miedo de salir lastimado o lastimada sin embargo una parte de ti quiere volver a ilusionarse en iniciar algo bello; no temas que se va a dar y de la mejor manera, empezará a nacer ese sentimiento por una amistad que llegó recientemente a tu vida. Vienen dos comentarios muy fuertes, están hablando de ti para que eso no te ponga de malas y que tus comentarios se resbalen. Te llegará chisme de un ex amor, te darás cuenta como la vida le ha jodido la existencia y lo que le falta, no es necesario que cobres venganza, ya el tiempo está haciendo su mejor trabajo. Dios te dará una nueva oportunidad, pero tendrás que ser muy inteligente para no volver a cometer los mismos errores. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico.