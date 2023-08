Yanet García se recuesta en un sofá y luce sus atributos, usando un sostén con correas

Yanet García ya tiene más de 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y a todos ellos complació con una fotografía que la muestra en un momento de tranquilidad, luciendo sus atributos mientras posa recostada en un sofá, usando un sostén con correas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

La ex chica del clima es buena amiga de la influencer Jane Selter, y hace algunos días la invitó para que hicieran ejercicio juntas en el gimnasio. Ambas posaron para fotos usando ajustados outfits, y Yanet escribió junto a su publicación el mensaje: “Mujeres empoderadas”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Luego de estar muy activa en las sesiones para el contenido de sus redes sociales Yanet García decidió tomarse unas merecidas vacaciones, y viajó al Magic Kingdom de Disney en Florida. Ahí se tomó una foto usando una holgada playera de Minnie Mouse, y la complementó con el texto: “El lugar más feliz de la Tierra”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

