Boda a la vista: Marcus Jordan confirma nupcias con Larsa Pippen en fecha próxima

La controversial relación entre Marcus Jordan y Larsa Pippen está a punto de dar un salto luego de que el hijo de la leyenda de Michael Jordan confirmara que se encuentran planificando el enlace matrimonial entre ambos.

De acuerdo con información revelada por la cadena TMZ Sports, el pasado miércoles por la noche a la salida de bar restaurante Jones, ubicado en West Hollywood, la pareja fue abordada por un grupo de reporteros que indagaron sobre el posible enlace.

Justo en ese momento fue cuando Marcus confirmó que habrá campanas de boda. “Estamos buscando una ubicación”, dijo con una gran sonrisa. En su camino al automóvil, mientras fue perseguido por las cámaras, el joven matizó que ambos habían iniciado la planificación matrimonial.

Aunque no existe confirmación sobre una propuesta matrimonial, a la exesposa de Scottie Pippen se le vio con un anillo en el dedo anular. Sin embargo, no está claro de que se trate de una argolla de compromiso.

Hace más de un mes se conoció públicamente que esta relación, que ha estremecido al mundo de la NBA al tratarse de la expareja de Scottie, no cuenta con la aprobación de Michael Jordan.

Mientras la leyenda estaba en París, Francia, junto a su esposa Yvette Prieto, fue cuestionado sobre la relación de su segundo hijo con la expareja del que fuese uno de sus compañeros en los Chicago Bulls. La indagatoria fue directa, pero la contestación aún más, pues Jordan respondió con un rotundo “No” y lo fue ratificando con gestos de negación.

Recientemente, a través del podcast “Whine Down with Jana Kramer”, la celebridad de 49 años hablo sobre su relación con la familia de Marcus y dijo entender que esto pueda afectar no solo a su expareja, sino a su suegro.

“No he salido con su papá. Solo salí con su mamá. Probablemente, sea incómodo para mi ex y el padre de Marcus, lo entiendo, debe ser algo diferente para ellos”, explicó. “Para nosotros, aunque nunca hablamos de ellos. Tenemos nuestra propia relación y nuestro propio día a día. Solo nos involucra a nosotros y a mis hijos”, añadió.

Larsa Pippen y Marcus Jordan asisten durante el día 2 de Rolling Loud en el Hard Rock Stadium el 22 de julio de 2023 en Miami Gardens, Florida. Foto: Romain Maurice/Getty Images.

Larsa estuvo con Scottie por más de dos décadas, con una separación en medio durante el 2016. Luego de una reconciliación que no salió como esperaba y un pequeño amorío con el ahora compañero de su hijo Scotty Pippen Jr. en LA Lakers, Malik Beasley, quien por ese entonces jugaba para los Minnesota Timberwolves; inició una relación con Marcus Jordan, 18 años menor.

